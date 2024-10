Undisputed: Boxspiel hat schon ersten Verkaufsmeilenstein erreicht

Am 11. Oktober ist „Undisputed“ für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC herausgekommen. Es ist das erste Boxspiel nach „Fight Night Champion“ im Jahr 2011.

Dementsprechend mussten Fans des Boxsports ausgesprochen lange warten, bis sie endlich erneut in den virtuellen Boxring steigen dürfen. Wie groß die Nachfrage bezüglich eines Boxtitels war, demonstriert jetzt die erste Verkaufszahl.

Undisputed schafft eine Million in nur zwei Wochen

Wie GamesIndustry berichtet hat sich „Undisputed“ bisher schon eine Million Mal verkauft. Demnach hat das Sportspiel nur zwei Wochen gebraucht, um diesen stolzen Meilenstein zu erreichen. Gerade weil diese Produktion von einem Indie-Team stammt, ist dieser Erfolg durchaus beachtlich.

Diese Zahl liegt über der Prognose von Steel City Interactive und Deep Silver. Trotzdem waren die Verantwortlichen nicht überrascht, weil bereits die Early-Access-Version aus dem vergangenen Jahr gut angekommen ist.

Das ist die Geschichte hinter „Undisputed“: Ash Habib, einer der beiden Gründer, bezeichnet sich als großen Boxfan. Irgendwann rief ihn sein Bruder an, der ihm anbot, ein „kleines Nebenprojekt“ zu starten. Dabei wurde Ash süchtig nach der Entwicklung und eignete sich sämtliche Fähigkeiten an. Es kam so weit, dass er seinen Job kündigte und sich voll auf sein gegründetes Entwicklerstudio konzentrierte. Mittlerweile sind dort 75 Mitarbeiter tätig.

In den nächsten Wochen und Monaten konzentriert sich Steel City Interactive voll darauf, „Undisputed“ zu verbessern und zu erweitern. Über die aktuelle Mitarbeiter-Zahl hinaus möchte das Indie-Studio aber nicht wachsen.

Warum es so lange kein Boxspiel gab? Laut den Machern sei die Lizenzierung das Problem. Bei anderen Sportarten müsse man nicht jeden Kämpfer einzeln fragen, ob er dabei sein will. Stattdessen wendet sich das Entwicklerteam einfach an den entsprechenden Verband beziehungsweise Organisation.

„Undisputed“ kostet im PS Store 59,99 Euro. PC-Spieler hingegen müssen via Steam nur 49,99 Euro zahlen. Für 20 Euro mehr bekommt ihr auf beiden Plattformen die Deluxe WBC Edition mit drei Content-Paketen.

