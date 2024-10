92 Prozent Rabatt: Werdet für 3,19 Euro zum Meisterdetektiv

Die Geschichten rund um den Meisterderektiv Sherlock Holmes gehören eigentlich zur klassischen Literatur. Doch aufgrund zahlreicher Hollywood-Verfilmungen und nicht minder vieler Spiele-Adaptionen erfreuen sie sich bis zum heutigen Tag einer enormen Beliebtheit. Einige dieser Games sind aktuell im Sale.

So preiswert war Sherlock Holmes noch nie zu haben

Im Rahmen eines groß angelegten PSN-Sales steht das Adventure „Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter“ abgesehen von einem PS-Plus-Sondersale zum bisher niedrigsten PSN-Preis zum Kauf bereit. Dank eines Rabattes in Höhe von 92 Prozent kostet das Detektivabenteuer lediglich 3,19 Euro. Der gleiche Preis gilt für „Sherlock Holmes: Crimes and Punishments“. Normalerweise müsstet ihr für die beiden Spiele 39,99 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen.

„The Testament of Sherlock Holmes“ ist wiederum 80 Prozent günstiger zu haben. Hier zahlen Hobbydeketive 4,99 statt 24,99 Euro.

Der Deal läuft noch bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit. Somit bleiben noch fast genau zwei Wochen, um sich dieses Schnäppchen für die PS4 zu sichern. Danach müsstet ihr wieder deutlich tiefer in eure Taschen greifen.

Zum Angeboten:

Auch ein Bundle gibt es günstiger: Bis zum 7. November 2024 ist das „Sherlock Holmes Essential Bundle“ im Sale vertreten. Es setzt sich aus den Spielen „Sherlock Holmes Chapter One“, „Sherlock Holmes Crimes and Punishments“ und „Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter“ zusammen. Hier werden 9,99 statt 99,99 Euro fällig.

Zum Angebot: Sherlock Holmes Essential Bundle

Die Spiele bieten recht unterschiedliche Herausforderungen. „Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter“ etwa kam ursprünglich am 10. Juni 2016 auf den Markt und hat somit acht Jahre auf dem Buckel. Wie schon die Vorgänger lehnt sich auch dieses Spiel an die bekannten Romane von Autor Arthur Conan Doyle an.

Allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um eine direkte Adaption, sondern eine völlig neue Geschichte. Insgesamt fünf Fälle müssen gelöst werden, die durch eine übergeordnete Story miteinander verbunden werden. Im Fokus steht dabei das Mädchen namens Kaitlin – die Adoptivtochter von Holmes. Sie gerät in die Fänge einer Satanistin, deren diabolischen Pläne es zu durchkreuzen gilt.

Das Adventure von Entwickler Frogwares war zwar kein Mega-Erfolg, kassierte aber durchaus beachtliche Wertungen seitens der Fans. Das zeigen nicht zuletzt die 4,12 bei maximal fünf Sternen im PlayStation Store.

Auf der Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com schneidet das Spiel nicht ganz so gut ab und kommt auf 71 Prozent. Dennoch ist es nicht nur für eingefleischte Fans von Sherlock Holmes einen genaueren Blick wert – vor allem beim aktuell extrem niedrigen Preis. Ähnlich sieht es auch bei den anderen „Sherlock Holmes“-Spielen im Sale aus.

