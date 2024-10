Call of Duty Black Ops 6: Infected-Modus und Nuketown gesellen sich hinzu

“Call of Duty: Black Ops 6” verweilt mittlerweile auf dem Markt. Allerdings stellt der Launch nur den Anfang einer einjährigen Reise dar. Zahlreiche Zusatzinhalte und mehrere Seasons sind geplant.

Schon in dieser Woche geht es los. So gesellen sich ein neuer Modus und eine zusätzliche Map in den Shooter. Fans bekommen die beiden Neuzugänge gratis.

Infected-Modus und Nuketown für Black Ops 6

Ab dem heutigen Dienstag ist der Mehrspielermodus „Infected“ in „Call of Duty: Black Ops 6“ freigeschaltet. In diesem Modus übernehmen einige Spieler die Rolle von Zombies, die versuchen, andere Spieler zu infizieren.

Das Spiel endet, wenn nur noch ein nicht infizierter Spieler übrig bleibt, der dann seine Position verteidigen muss, bis die Zeit abläuft. Dieser Modus ist ein Spin-off eines ähnlichen Konzepts, das in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ eingeführt wurde.

Am Freitag wird die beliebte Karte „Nuketown“ in „Call of Duty: Black Ops 6“ eingeführt. Erstmals in „Call of Duty: Black Ops“ aus dem Jahr 2010 dabei, basiert die Karte auf US-Atomtestgeländen der 1950er Jahre und wurde in jedem „Black Ops“-Spiel in leicht variierter Form eingesetzt. „Nuketown“ ist bekannt für schnelle und enge Gefechte und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Spielern.

Zusätzlich hat Activision ein Update veröffentlicht, das die XP- und Waffen-XP-Raten in den Modi „Team Deathmatch“, „Control“, „Search & Destroy“ und „Gunfight“ erhöht. Der Publisher erklärte, dass die XP-Raten überwacht werden, um den Spielern erwartete Fortschritte zu ermöglichen.

Nach der Veröffentlichung hat „Call of Duty: Black Ops 6“ eine hohe Spielerzahl erreicht. Auf Steam wurden Spitzenwerte von über 306.000 gleichzeitigen Nutzern verzeichnet. Offen ist, wie viele Game-Pass-Abonnenten auf den Shooter zugreifen und was die Aufnahme für das Abo und die Umsätze bedeutet.

Letztlich wird “Call of Duty: Black Ops 6” als etwas angesehen, das entscheidend für die Zukunft des Game Pass ist:

Wie schlägt sich Call of Duty: Black Ops 6 an der Front?

Der User-Score auf Metacritic liegt basierend auf knapp über 300 Stimmen bei 7,6. Spannender sind die Reviews, die kontinuierlich eintreffen. Hier liegt der Metascore momentan bei 82, basierend auf neun Meinungen. Steam-User sind kritischer. Hier sind rund 68 Prozent der Stimmen positiv.

Im PlayStation-Store sind “Call of Duty: Black Ops 6” 430.000 Stimmen hinterlegt, was oberflächlich betrachtet für hohe Verkaufszahlen spricht. Allerdings ist es eine Zusammenfassung mehrerer Spiele. Dasselbe Ergebnis erscheint auch bei „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und “Warzone”.

„Call of Duty: Black Ops 6“ wurde am Freitag veröffentlicht und ist für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Weitere Inhalte folgen auf einer regelmäßigen Basis.

