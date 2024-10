Tales of Graces f Remastered: Der Gameplay-Trailer zur baldigen RPG-Neuauflage

Tales of Graces f Remastered:

Am 17. Januar 2025 wird Bandai Namco das Remaster von „Tales of Graces f“ auf den Markt bringen. Zu den versorgten Systemen zählen die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und der PC.

Neben dem Hauptspiel sind DLC-Inhalte aus dem Original und neu lokalisierte Szenen enthalten. Ansonsten könnt ihr typische Verbesserungen in Bezug auf die Optik und das Gameplay erwarten.

Wie diese Verbesserungen aussehen, zeigt nun der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer:

Die neuen Funktionen des Remasters

Automatisches Speichern

Verschiedene Sprungfunktionen

Zielsymbole

Sofortige Wiederholungsversuche

Untertitel für Dialoge nach dem Kampf

Die Möglichkeit, Gegner in Feldern auszuschalten

Cutscenes überspringen

Das Kampfsystem soll flexibler als im Original sein, heißt es in der Beschreibung. Laut den Fans hat „Tales of Graces f“ ohnehin schon eins der besten Kampfsysteme in der JRPG-Reihe. Dafür schwächelt dieser Ableger bei der Handlung, finden viele Spieler.

Die Handlung dreht sich um Asbel Lhant, der auf dem Planeten Ephinea lebt. Gemeinsam mit Freunden aus der Kindheit und der mysteriösen Sophie wagt er sich auf eine emotionale Reise. Das zentrale Thema ist ein Konflikt zwischen drei Königreichen, die um die Herrschaft des Planeten kämpfen.

„Tales of Graces f Remastered“ kostet 39,99 Euro. Entscheidet ihr euch für die Vorbestellung, bekommt ihr das Super-Abenteuerunterstützungs-Set dazu. Darin sind Apfelgummi, Traubengummi, Trank des Lebens und Allheilmitteltrank.

Wem das nicht genug ist, sollte einen Blick auf die Deluxe Edition werfen. Hier sind zusätzlich ein Kampf-BGM-Paket, ein digitales Artbook, der digitale Soundtrack und ein weiteres Set mit Gegenständen inbegriffen.

