Tales of Graces F Remastered: Beliebtes JRPG erhält Neuauflage – Trailer & Termin

Ein weiteres Remaster der populären JRPG-Reihe kommt auf euch zu. Das gab Publisher Bandai Namco heute bekannt. Am 17. Januar 2025 erscheint nämlich „Tales of Graces“ in modernisierter Fassung. Neben den PlayStation-Konsolen werden die Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und der PC (via Steam) versorgt.

Kenner des Originals wissen, worum sich die Handlung dreht: Ihr begleitet Asbel Lhant, der sich mit seinen Freunden auf eine unvergessliche Reise begibt. Schauplatz ist der Planet Ephinea, auf dem ihr eine dichte Pflanzenlandschaft erkundet.

Wie bei einem Remaster üblich haben die Entwickler verschiedene qualitative Verbesserungen vorgenommen. Zudem sind DLC-Inhalte aus der Originalversion und neu lokalisierte Szenen, die zum ersten Mal auf Englisch verfügbar sind.

Der PS3-Port von Tales of Graces f in neuem Gewand

Das Original stammt aus dem Jahr 2009 und erschien für die Nintendo Wii. Ein Jahr nach dem Erstrelease kam ein Port für die PS3 heraus. Hier ist ein „f“ im Namen enthalten, worauf das Remaster basiert.

Kauft ihr euch die Digital Edition, bekommt ihr neben dem Spiel folgende Sachen:

Digitales Artbook

Soundtrack in digitaler Form mit 112 Tracks

Kampf-BGM-Paket, womit sich andere Titel der Reihe als Fight Theme verwenden lassen.

Super-Wachstumsunterstützungsset, um eure Werte zu verbessern.

Der Ankündigungstrailer gewährt euch einen ersten Blick auf „Tales of Graces f Remastered“.

Das letzte „Tales Of“-Remaster wurde im Februar 2023 veröffentlicht. Hiermit bekamen die Fans eine glanzlose Neuauflage geliefert, die sich auf das Nötigste beschränkte. Zudem fehlte der DLC „Dawn of the World“.

Ein weiteres Remaster könnte früher oder später folgen. So sind erst letzten Monat interessante Hinweise bezüglich einer Neuauflage von „Tales of Xilia“ aufgetaucht.

Weil bald zudem das 30. Jubiläum des Franchises stattfindet, könnte der Hersteller in absehbarer Zeit auch einen neuen Ableger vorstellen. Der letzte Teil aus dem Jahr 2021 war jedenfalls ein voller Erfolg, worauf Bandai Namco mit Sicherheit aufbauen möchte.

