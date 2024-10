PS4 & PS5: LEGO Horizon & mehr – Neuerscheinungen im November in der Übersicht

Im November dürfen sich Gaming-Fans einmal mehr auf allerlei neue PS4- und PS5- sowie PS VR2-Spiele freuen. Wie gewohnt stellen wir euch in unserer kleinen Monatsübersicht einige Titel vor, die ihr genauer im Blick behalten solltet.

Der November steht vor der Tür und dasselbe gilt für allerlei Neuveröffentlichungen, die für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen. In den nachfolgenden Zeilen gehen wir, wie ihr es bereits kennt, auf einige potentielle Highlights etwas näher ein.

Empire of the Ants (PS5)

Release: 7. November 2024

Das große Krabbeln beginnt! Ihr schlüpft in die Rolle von Ameise Nr. 103683 und müsst dabei helfen, das Territorium eurer Kolonie zu verteidigen. Ihr baut ein Zuhause auf, lasst es wachsen und erweitert es im Laufe des tierischen Abenteuers. Egal ob morgens oder abends, im Frühling oder Herbst: Es warten allerlei Herausforderungen auf euch. Glücklicherweise kann eure Ameise neue Fähigkeiten erlernen, die ihr beim Überlebenskampf helfen.

„Empire of the Ants“ bietet strategische Action mit fotorealistischer UE5-Grafik.

„Empire of the Ants“ basiert auf dem erstmals 1991 erschienenen Roman „Die Ameisen“ von Bernard Werber. Das Echtzeitstrategiespiel möchte euch sowohl mit seinen vielen taktischen Möglichkeiten als auch der schicken Unreal Engine 5-Grafik überzeugen. Zudem bietet das Spiel einen progressiven und skalierbaren Schwierigkeitsgrad. Wahlweise könnt ihr euch im PvP-Modus auch online mit euren Freunden messen.

Metro Awakening (PS5, PS VR2)

Release: 7. November 2024

Diesmal übernehmt ihr, anders als in den bisherigen „Metro“-Games, nicht die Kontrolle über Artjom, sondern über den Arzt Serdar. Dieser gehört im Jahr 2028 zu den Überlebenden eines verheerenden Atomkrieges. Gemeinsam mit anderen Menschen versucht er, in den Tunneln der Moskauer U-Bahn zu überleben. Serdar begibt sich auf eine Reise in die Dunkelheit hinein, um seine vermisste Frau zu finden und ihr dringend benötigte Medizin zu bringen.

In „Metro Awakening“ soll der Überlebenskampf intensiver sein als jemals zuvor!

Im Gegensatz zu den Vorgängern handelt es sich bei „Metro Awakening“ um ein reines VR-Spiel. Ihr benötigt also zusätzlich zu eurer PS5 ebenfalls euer PlayStation VR2-Equipment. Dank dieser Technologie soll das Spielerlebnis noch eindringlicher sein, denn nun könnt ihr hautnah fühlen, wie ihr euch die Gasmaske aufsetzt, das Licht eurer Taschenlampe erlischt oder euch die Munition ausgeht. Ob ihr den Gefahren, die in der Finsternis lauern, trotzen könnt?

Slitterhead (PS4, PS5)

Release: 8. November 2024

In den dunklen Straßen der Stadt Kowlong streift ihr als Hyoki umher. Es ist ein Wesen ohne jegliche Erinnerungen und ohne eine feste körperliche Form. Sein einziger Antrieb ist die Auslöschung der bedrohlichen „Slitterheads“, gefährlicher Lebensformen, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Sie können Menschen nachahmen und so gefährliche Organisationen infiltrieren. Hyoki übernimmt die Kontrolle über allerlei Menschen, um die Monster aufzuhalten.

In „Slitterhead“ kämpft ihr gegen dämonische Kreaturen.

Bei „Slitterhead“ handelt es sich um das neueste Werk von „Silent Hill“-Director Keiichiro Toyama, der während seiner Zeit bei Sony an „Siren“ und „Gravity Rush“ gearbeitet hat. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten, Komponist Akira Yamaoka („Shadow of the Damned“), wollte Toyama diesmal ein packendes Action-Adventure erschaffen, dessen Fokus klar auf den Kämpfen gegen die dämonischen namensgebenden Slitterheads liegt.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5)

Release: 14. November 2024

Am Morgen seines 16. Geburtstags erhält Arus vom König persönlich eine besondere Mission: Er soll hinaus in die Welt ziehen, um das Land vor Baramos, dem Herrn der Dunkelheit, zu retten. Leichter gesagt als getan, schließlich ist dieser Feind dermaßen mächtig, dass nicht einmal Arus‘ Vater, ein legendärer Held, ihn besiegen konnte. Wie soll unser junger Protagonist also nur ein derartig gewaltiges Wunder erfolgreich vollbringen?

Mit „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ kehrt ein waschechtes Kultspiel zurück.

Mit „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ spendiert Square Enix einem waschechten Videospiel-Klassiker eine Neuauflage. Zeitlich setzt die Geschichte des Kult-JRPGs übrigens vor den Geschehnissen der beiden Vorgänger an. Damit ist es ein guter Einstiegspunkt für „DQ“-Neulinge. Neben einer überarbeiteten Technik bietet das Remake darüber hinaus verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen, etwa eine höhere Kampfgeschwindigkeit und mehr Speicherpunkte.

Falls ihr mehr zur Neuauflage des JRPG-Klassikers erfahren möchtet, könnt ihr euch HIER unseren Preview-Artikel durchlesen.

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Release: 14. November 2024

In der fernen Zukunft hat die Natur die Erde zurückerobert. Als Aloy, eine Kriegerin des Nora-Stammes, zieht ihr hinaus in die Welt, um gegen einen uralten digitalen Dämon vorzugehen. Während ihrer Reise soll sie außerdem einem gewaltigen Mysterium aus einer längst vergangenen Zeit auf die Spur kommen. Könnt ihr Aloy dabei helfen, den Gefahren dieser Welt zu trotzen und ihre Fähigkeiten im Kampf gegen gewaltige Maschinenwesen zu meistern?

Kriegerin Aloy erlebt in „LEGO Horizon Adventures“ ihr erstes Bauklötzchen-Abenteuer.

Mit „LEGO Horizon Adventures“ erhält das beliebte PlayStation-Franchise sein erstes Spin-off im Bauklötzchen-Format. Die bekannte Welt der Vorlage wurde detailliert mit LEGO-Steinen nachgebaut und nun könnt ihr Aloys Geschichte auf eine frische neue Art erleben. Falls ihr es gerne etwas schwieriger mögt, könnt ihr euch an verschiedenen Herausforderungen versuchen. Zudem bietet das Spiel einen heutzutage selten gewordenen Couch-Koop-Modus.

Weitere Neuerscheinungen im September:

Freitag, 1. November 2024

Aero the Acro-Bat: Rascal Rival Revenge

Dienstag, 5. November 2024

Let’s Sing 2025

Metal Slug Tactics

Mittwoch, 6. November 2024

Monarchy

Planet Coaster 2

Run From Mummies

SlavicPunk: Oldtimer

Donnerstag, 7. November 2024

Goat Simulator Remastered

Magical Bakery

Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered

River City Saga: Three Kingdoms Next

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Techtonica

In „River City Saga: Three Kingdoms Next“ kommen Old-School-Fans auf ihre Kosten.

Dienstag, 12. November 2024

Landwirtschafts-Simulator 25

Neo Harbor Rescue Squad

Tetris Forever

The Rise of the Golden Idol

Donnerstag, 14. November 2024

Flint: Treasure of Oblivion

Heretic’s Fork

Mindcop

Petit Island

Skydance’s Behemoth

Das Action-Adventure „Skydance’s Behemoth“ erlebt ihr mit PS VR2.

Freitag, 15. November 2024

Funko Fusion

Dienstag, 19. November 2024

Touhou Spell Carnival

Towers of Aghasba

Donnerstag, 21. November 2024

AMEDAMA

Freitag, 22. November 2024

Spirit Mancer

Dienstag, 26. November 2024

Neon Blood

Nine Sols

Donnerstag, 28. November 2024

Platform 8

Ravenswatch

Snow Bros. Wonderland

Möchtet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im November holen?

Weitere Meldungen zu PS4 & PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren