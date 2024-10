PS5 Pro: Entwicklung war ein „5-Jahres-Projekt“ und schon immer Teil des Plans

Sony Interactive Entertainment plant den Launch der PS5 Pro seit mehreren Jahren. Laut Hideaki Nishino, Co-CEO von PlayStation und CEO der Plattform-Geschäftsgruppe, startete die Entwicklung bereits vor der Markteinführung der PS5.

Mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der PlayStation-Konsole kontinuierlich zu verbessern, begann Sony frühzeitig mit dem Konzept für das Mid-Generation-Upgrade.

PS5 Pro soll auch Neueinsteiger ansprechen

Die Entscheidung zugunsten der PS5 Pro basiert auf den Erfahrungen aus der vorangegangenen Generation, insbesondere mit der PS4 Pro. „Wir haben in der letzten Generation eine Pro gemacht“, erklärte Nishino. „Davon haben wir viel gelernt.“

Damals zeigte sich, dass sich 20 Prozent der PS4-Kunden zusätzlich für die PS4 Pro entschieden. Ein bemerkenswerter Anteil neuer Nutzer stieg laut Sony direkt mit dem Pro-Modell ein.

„Es war High-End, es war Premiumklasse. Es gibt also potenzielle Benutzer, die solche Geräte erwerben. Interessanterweise ging es dabei nicht nur um sehr engagierte Leute – tatsächlich kamen auch neue Benutzer zu PlayStation, um sich eine PS4 Pro zu holen“, so Nishino.

Der Co-CEO von PlayStation beschreibt die PS5 Pro als Ergebnis eines fünfjährigen Entwicklungszyklus, bei dem es für Sony besonders wichtig war, die technischen Neuerungen zu berücksichtigen.

„Wir haben also schon vor der Markteinführung der PS5 mit der Arbeit an der PS5 Pro begonnen – für uns war es ein weiteres Fünfjahresprojekt. Es gab also Gespräche darüber, ob wir eine weitere Pro machen wollten oder nicht“, erklärte Nishino weiter.

Sony sieht ein hohes Interesse an der PS5 Pro

Zudem seien Innovationen und der technologische Fortschritt in der modernen Welt schneller. Nishino verwies auf jährliche Updates bei anderen Technologien wie Smartphones und PCs.

Während Sony nicht jedes Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen möchte, soll die PS5 Pro die technologischen Neuerungen bündeln und ist so konzipiert, dass sie den 10-jährigen Lebenszyklus der PlayStation-Generation unterstützt.

„Wir freuen uns, dass die meisten engagierten Gaming-Nutzer an der PS5 Pro interessiert sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch neue User die PS5 Pro zulegen werden“, erläuterte Nishino im weiteren Verlauf.

Die PS5 Pro wird für 799,99 Euro verkauft und richtet sich laut Nishino sowohl an engagierte Spieler als auch an neue Nutzer, die die PlayStation-Welt entdecken möchten. Die Konsole soll am 7. November 2024 in den Handel kommen – also schon in der kommenden Woche.

