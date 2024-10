PS5 Pro: Die wichtigste Frage ist geklärt – Kartons im Vergleich

Nur noch wenige Tage bis zum Launch der PS5 Pro. Bereits am Donnerstag der kommenden Woche wird Sonys Hardware-Upgrade im Handel verweilen. Der Preis von rund 800 Euro sorgt zwar noch immer für Diskussionen. Allerdings ist bei vielen PlayStation-Fans auch die Vorfreude spürbar.

Bevor sie die PS5 Pro selbst in den Händen halten können, zeigt die Verpackung – die schon zuvor bei Händlern auftauchte – in freier Wildbahn, was der Paketdienst in wenigen Tagen überreichen wird.

So sieht der PS5-Pro-Karton aus

Die Verpackungsbilder zur PS5 Pro tauchten auf dem X-Kanal von Genki auf. Zu sehen ist darauf nicht nur der PS5-Pro-Karton aus mehreren Blickwinkeln. Verglichen wird er auch mit den Verpackungen der Launch-PS5 und der PS5 Slim.

Ein Follower warf scherzhaft ein: “Vielleicht sollte ich einfach den Karton kaufen, da die Konsole zu teuer ist.“ Genki entgegnete mit einer Reihe von Smileys: “Du kannst auf den Karton starren und dir dabei die höheren Bildraten und Auflösungen vorstellen.”

Ob es sich lohnt, den Karton anzustarren, verraten die nachfolgenden Bilder:

Auf den Markt kommt die PS5 Pro am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro. Nachdem die Launch-PS5 aufgrund der schwierigen COVID-19-Bedingungen fast zwei Jahre lang mit erheblichen Engpässen zu kämpfen hatte, kommt es mit dem Upgrade-Modell nicht zu einer Wiederholung dieser Situation. Die PS5 Pro ist weiterhin im Vorverkauf erhältlich.

Es wird erwartet, dass die PS5 Pro auch künftig nur einen kleinen Teil der Gesamtverkäufe erzielen wird – wie es schon bei der PS4 Pro der Fall war. Die PS5 (Slim) bleibt das Volumenmodell und dürfte auch im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts für viele Neubesitzer die erste Wahl sein.

Schnellere GPU, PSSR und weitere Vorteile

Die PS5 Pro bringt im Vergleich zur Standard- und Slim-Variante signifikante Verbesserungen in der Grafikleistung und Raytracing-Performance mit sich. Dank eines schnelleren Grafikspeichers und einer um knapp 45 Prozent gesteigerten GPU-Leistung liefern Spiele auf der neuen Konsole künftig das potenziell beste Ergebnis.

Besonders im Bereich des Raytracings soll die Pro-Version ihre Stärken zeigen: Laut Sony wurde die Raytracing-Performance im Vergleich zur PS5 um das Zwei- bis Dreifache erhöht, was detailliertere und realistischere Effekte ermöglicht, ohne die Bildrate zu beeinträchtigen.

Eine der wichtigsten Neuerungen – auch in Vorbereitung auf die PS6 – ist die PSSR-Technologie, die wie Nvidia DLSS funktioniert. Durch diese KI-basierte Hochskalierung werden Bilder effizient von einer niedrigeren Auflösung auf 4K angehoben, was die GPU entlastet und gleichzeitig die Framerate verbessert. Erste Analysen zeigen, dass Sony mit PSSR AMDs Lösung in den Schatten stellt. Mit 2 TB bietet die PS5 Pro ebenfalls mehr SSD-Speicher.

