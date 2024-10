PS5 Pro: PSSR-Upscaling übertrifft FSR 3.1 deutlich

Die in Kürze erscheinende PS5 Pro umfasst mit PSSR eine neue Upscaling-Technologie, die in Tests von Digital Foundry insbesondere FSR 3.1 deutlich hinter sich lässt.

Die im November erscheinende PS5 Pro kommt mit einem Upscaling-Feature namens PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) daher. Diese Technologie soll Spiele im Endergebnis in höherer Bildqualität darstellen und nicht zuletzt der Bildrate zugutekommen.

In einer Analyse von Digital Foundry wird die Leistung von PSSR mit FSR 3.1 verglichen, wobei die zuletzt genannte AMD-Lösung deutlich das Nachsehen hat.

Verbesserte Darstellung beweglicher Objekte

Der Vergleich zwischen PSSR und FSR zeigt deutliche Unterschiede, die vor allem in Bewegungsdarstellungen und Partikeleffekten hervortreten. Während FSR bei dynamischen Szenen häufig an seine Grenzen stößt, bewahrt PSSR selbst bei schnellen Bewegungen die Bildstabilität und verringert störende Artefakte.

Eines der Hauptprobleme von FSR ist das sogenannte „Disclusion Fizzle“, bei dem bewegliche Objekte wie Figuren und deren Umgebung in schnellen Szenen „fizzeln“, also unscharf und kantig wirken.

In „Ratchet & Clank“ sind diese Artefakte besonders auffällig, wie Digital Foundry feststellt: Bei voller Geschwindigkeit und im direkten Vergleich sieht die PSSR-Lösung stabiler und natürlicher aus und hat weniger Artefakte um Ratchet herum. Auch in Zeitlupenaufnahmen zeigt PSSR eine gleichmäßigere Kantenglättung, die das Fizzeln sichtbar reduziert.

Durch die stabile Darstellung profitieren besonders Objekte in Bewegung von der PSSR-Technologie, was sie von vorherigen Upscaling-Verfahren abhebt. Dies dürfte bei niedrigeren Auflösungen, in denen FSR bisher schwächer abschnitt, noch deutlicher zum Tragen kommen.

Das Vergleichsvideo von Digital Foundry geht deutlich mehr in die Tiefe und zeigt die Unterschiede anhand von Spielszenen.

Klare Darstellung von Partikeln und Hologrammen

Ein weiterer Schwachpunkt von FSR sind Partikeleffekte, die oft geisterhaft oder flackernd erscheinen. PSSR rekonstruiert die Partikel besser, was ihnen eine konsistente Form gibt, die bei Bewegung stabil bleibt. Dadurch sehen Partikel, wie Konfetti oder Waffeneffekte, originalgetreu und stabil aus, ohne die störenden Darstellungsfehler von FSR.

Auch bei Hologrammen punktet PSSR: Transparente Objekte wie Hologramme, die mit FSR oft unscharf und ohne klare Kanten dargestellt werden, wirken durch PSSR schärfer und besser aufgelöst. Diese Eigenschaft verbessert zudem die Darstellung anderer grafischer Elemente wie Gras, das bei FSR oft unnötig verschwommen erscheint.

Ein weiterer Kritikpunkt an FSR ist die Instabilität bei der Darstellung von Reflexionen auf hellen Oberflächen. Sonnenstrahlen und Lichtreflexe auf Gebäuden neigen dazu, im Bild zu flackern, was bei PSSR nicht in dieser Form auftritt.

Letztlich kommt aber auch PSSR noch nicht an Nvidia DLSS 3.7 heran, wie eine vorherige Analyse deutlich machte:

Die PS5 Pro wird ab dem 7. November 2024 für 799,99 Euro im Handel erhältlich sein. Vorbestellungen sind weiterhin möglich. Das Standardmodell der PS5 bleibt weiterhin das Volumenmodell und ist aktuell reduziert erhältlich.

