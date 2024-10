Indiana Jones für PS5 Pro: Creative-Director zeigt sich ahnungslos

Das Action-Adventure “Indiana Jones and the Great Circle" erscheint 2025 für die PS5. Doch wie steht es um eine Unterstützung des Pro-Modells? Der Creative-Director hinter dem Spiel hat eine derartige Frage ausweichend beantwortet.

In Kürze wird “Indiana Jones und der Große Kreis” auf Xbox und PC veröffentlicht, bevor 2025 der PS5-Launch folgt. Die Umsetzung für die Sony-Konsole wirft jedoch Fragen auf, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung der PS5 Pro.

MachineGames, das Studio hinter dem Spiel, gab im Rahmen kürzlich geführter Interviews Einblicke in den Entwicklungsprozess und kommentierte auch die derzeitige Performance auf den Xbox-Konsolen. Zudem kam Sonys neue Konsole zur Sprache.

PS5 Pro bleibt ein Fragezeichen

Creative Director Jens Andersson plauderte mit IGN über den Stand der Entwicklung des PlayStation-Ports von “Indiana Jones und der Große Kreis” und zeigte sich optimistisch. Allerdings legen seine Aussagen nahe, dass die PS5 in den Interviews kein größeres Thema sein soll.

„Es läuft gut. […] Es sind also keine großen Umstrukturierungen oder ähnliches nötig“, betonte er auf Nachfrage und erklärte, dass das Team mit einer Multiplattform-Engine arbeite, die Anpassungen für die PS5-Plattform zu keiner nennenswerten Hürde mache.

Als Jens Andersson nach der Unterstützung der PS5 Pro gefragt wurde, wich er der Frage aus und räumte ein, dass bisher „nichts“ zu Sonys neuer Hardware gesagt wurde. „Ich glaube, wir haben noch nichts zur PS5 Pro gesagt, oder? Nein“, antwortete Andersson, ohne weitere Details zur technischen Ausnutzung der PS5 Pro zu geben.

Dass andere zu Microsoft gehörende Studios, wie zum Beispiel Blizzard bei “Diablo 4”, die PS5 Pro unterstützen, wirft letztlich die Frage auf, ob MachineGames möglicherweise zusätzliche Features für Sonys leistungsstärkere Konsole in der Pipeline hat.

Zunächst dürfte die Marketingabteilung hinter “Indiana Jones und der Große Kreis” vor einem Dilemma stehen, da die mutmaßliche PS5-Pro-Version die bestmögliche Option wäre, was vor dem zeitexklusiven Xbox-Launch nicht die verkaufsfördernde Botschaft zu sein scheint.

Mehr Klarheit zur PS5-Version und möglichen Optimierungen für die Pro-Variante könnte es demnach Anfang nächsten Jahres geben, wenn der Veröffentlichungstermin näher rückt und “Indiana Jones und der Große Kreis” auf den Xbox-Konsolen die Launch-Phase hinter sich hat.

Leistung auf Xbox Series X und Series S im Fokus

In einem anderen Interview zu “Indiana Jones und der Große Kreis” drehten sich die Fragen um die Performance des Spiels auf der Xbox. Speziell auf der Xbox Series S haben Games aufgrund der begrenzten Hardwareleistung mit Einschränkungen zu kämpfen.

MachineGames strebt jedoch an, das Indiana-Jones-Abenteuer sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Series S mit flüssigen 60 FPS anzubieten. “Es sollte sich stimmig anfühlen und auf beiden mit 60 FPS reibungslos laufen”, so Andersson. „Es kann sein, dass wir noch mehr Details in Bezug auf Spezifika und technische Details veröffentlichen, wenn wir uns dem Start nähern und alle Telemetriedaten zur Leistung sehen.“

Im Rahmen der Gamescom 2024 bestätigte Microsoft Gaming die Veröffentlichung von “Indiana Jones und der Große Kreis” für den 9. Dezember 2024, zunächst exklusiv für Xbox Series X/S und PC. Die PS5-Version folgt voraussichtlich im April 2025, was die Zeitexklusivität der Xbox auf wenige Monate beschränkt. Auf die PS5 Pro müssen Interessenten nicht mehr so lange warten. Sie erscheint am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro.

