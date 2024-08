Indiana Jones und der große Kreis: Bericht nennt Monat der PS5-Veröffentlichung

Seit dem gestrigen Abend ist klar: Bethesdas nächster großer Titel „Indiana Jones und der große Kreis“ wird auch für die PlayStation 5 erscheinen.

Zwar mag diese Mitteilung viele Spieler nach vorherigen Gerüchten nicht überrascht haben, dennoch schlug sie hohe Wellen. Schließlich bestätigte Bethesda Softworks noch vor einem Jahr offiziell die Xbox-Exklusivität. Und es scheint, als möchte Microsoft nach dem Abenteuer mit dem weltbekannten Archäologen noch weitere Titel auf die Sony-Konsole bringen.

Allerdings erfolgt der Release nicht wie die Xbox- und PC-Version am 9. Dezember dieses Jahres. Den genauen Termin haben die Verantwortlichen auf der Opening Night Live nicht bekanntgegeben. Lediglich von einer Veröffentlichung im Frühjahr 2025 war die Rede. Doch bereits kurz danach ist ein weiterer Hinweis auf den PS5-Release aufgetaucht.

So möchte The Verge erfahren haben, dass „Indiana Jones und der große Kreis“ im April 2025 den Weg auf die PS5 finden soll. Das Magazin beruft sich hierbei auf Quellen, die mit Bethesdas Plänen vertraut sind.

„Wir führen ein Geschäft“

Xbox-Manager Phil Spencer meldete sich nach der gestrigen Ankündigung zu Wort. Dabei machte er klar: Im Endeffekt geht es ums Geld.

In diesem Jahr haben „Hi-Fi Rush“, „Pentiment“, „Grounded“ und „Sea of Thieves“ ihre Microsoft-Exklusivität verloren. Nächstes Jahr ist dann neben „Indiana Jones und der große Kreis“ wohl auch „Starfield“ dran. Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als wäre damit noch lange nicht Schluss.

Im Anschluss der Show stellte Bethesda übrigens noch die Collector’s Edition vor. Hier ist ein Steelbook, jedoch kein physisches Spiel enthalten. Die genauen Inhalte haben wir in dieser Meldung aufgelistet.

