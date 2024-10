Indiana Jones: Diese Xbox Series X könnte euch gefallen, aber es gibt einen Haken

Microsoft hat eine exklusive Xbox Series X vorgestellt, die von “Indiana Jones" inspiriert ist. In den regulären Verkauf geht sie allerdings nicht.

Microsoft, Bethesda und der mit einer Peitsche bewaffnete Indiana Jones machen gemeinsame Sache und bringen ein Spiel auf den Markt, das den zuletzt genannten Abenteurer und Archäologen in den Fokus rückt. Teil der dazugehörigen Marketingaktion ist eine besondere Xbox Series X, zu der auch viele eingefleischte PS5-Spieler nicht “nein” sagen dürften.

Einen Haken gibt es allerdings: Das Sondermodell der Xbox Series X geht nicht offiziell in den Verkauf und nur mit sehr viel Glück landet es im Besitz eines Fans.

Exklusive Xbox Series X samt Controller im Indy-Look

Die Sonderedition der Xbox Series X besticht durch ihr abgenutztes Design in einem goldenen Farbton. Der dazugehörige Xbox-Controller kommt mit einer lederartigen Optik und edelsteinartigen Tasten daher.

Die Konsole befindet sich in einer von “Indiana Jones” inspirierten Puzzlebox, für deren Gestaltung mehr als 350 Stunden aufgewendet wurden, schreibt Microsoft. Sie soll Fans dazu einladen, „das Rätsel zu lösen und an den Schatz im Inneren gelangen“.

Die nachfolgenden Bilder lassen einen Blick darauf werfen:

Das Sondermodell der Xbox Series X macht „Indiana Jones“ noch greifbarer.

Indy-Konsole ist Teil eines Gewinnspiels

Microsoft weist darauf hin, dass Fans vom 12. November 2024 bis 6. Januar 2025 die Microsoft Experience Center in London, Sydney oder New York besuchen und dort an einem Quiz teilnehmen können.

Interessenten, denen die Reise zu weit ist, sind in der Lage, die Rätsel auf den Social-Media-Plattformen von Bethesda zu lösen. Am Ende wird ein Gewinner gezogen, der die ganz besondere Konsole im “Indiana Jones”-Look in Empfang nehmen darf.

Wann erscheint Indiana Jones für Xbox, PC und PS5?

Wann erscheint Indiana Jones für Xbox, PC und PS5?

„Indiana Jones und der Große Kreis“ kommt am 9. Dezember 2024 zunächst als Exklusivversion für Xbox Series X/S und PC auf den Markt.

Während der Opening Night Live im Zuge der Gamescom wurde ebenfalls angekündigt, dass das Action-Adventure-Spiel im ersten Halbjahr 2025 die PS5 erobert – voraussichtlich im Frühjahr. Im PlayStation-Store ist der Titel bereits gelistet.

