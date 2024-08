Indiana Jones: Sony bewirbt Adventure jetzt als PS5-Spiel

Die Nachricht, dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ den Weg auf die PS5 findet, wurde im Rahmen der diesjährigen Gamescom offiziell verkündet. Zuvor war das von MachineGames entwickelte Abenteuer ein exklusiv für PC und Xbox Series X/S angekündigtes Spiel.

Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, da das Indy-Adventure Berichten zufolge ursprünglich als Multiformat-Titel geplant war, bevor Microsoft eine Vereinbarung mit Disney traf. Sie schloss die PS5 zunächst aus den Veröffentlichungsplänen aus.

Ab Frühjahr 2025 für die PS5

Auch Sony begann kurz nach der Ankündigung der neuen Plattformstrategie damit, „Indiana Jones und der Große Kreis“ zu bewerben. Kurios, wenn auch nicht ungewöhnlich, ist das Format. Nachdem das Adventure bis zur vergangenen Woche quasi ein exklusives Xbox-Spiel war, wird in der Sony-Version des Gamescom-Trailers nur noch die PS5 erwähnt, was weniger informierte Spieler gar eine Exklusivität vermuten lassen könnte.

Wie erwähnt: Es ist nicht ungewöhnlich, sondern sogar die Regel, dass auf den Kanälen von Microsoft und Sony nur die eigenen Plattformen beworben werden. Dennoch schien die nachfolgende Grafik bis vor wenigen Tagen noch in weiter Ferne zu sein:

„Indiana Jones und der Große Kreis“ ist jetzt ein PS5-Spiel.

Im Rahmen der Opening-Show der Gamescom 2024 (die größten Highlights) präsentierte Microsoft Gaming nicht nur den neuen Trailer zu „Indiana Jones und der Große Kreis“, sondern bestätigte auch, dass das Spiel ab dem 9. Dezember 2024 zunächst exklusiv für PC und Xbox Series X/S erhältlich sein wird.

Die PS5-Version soll schon im Frühjahr 2025 folgen, womit die Xbox-Zeitexklusivität sehr kurz ist. Auch der Releasemonat könnte bereits feststehen:

Veränderungen in der Spielebranche erwartet

Die Entscheidung, „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf die PS5 zu bringen, steht im Kontext einer größeren Strategieänderung bei Microsoft.

Phil Spencer, der Chef der Gaming-Sparte von Microsoft, kommentierte diese Strategieänderung kürzlich in einem Interview. Microsoft schaue bei der Entscheidung, welche Spiele auf anderen Plattformen veröffentlicht werden, immer auf die wirtschaftliche Rentabilität. Dies sei ein entscheidender Faktor, insbesondere in einer Branche, die sich derzeit in einem rasanten Wandel befindet. „Wir führen ein Geschäft“, so der Chef von Microsoft Gaming.

Spencer betonte zudem, dass die gesamte Spieleindustrie unter Druck stehe, neue Wege zu finden, um weiter zu wachsen. Diese Entwicklungen könnten langfristig zu einer Veränderung führen, wie Spiele entwickelt und vertrieben werden. Ziel müsse es sein, bessere Spiele zu erschaffen, die von einer möglichst großen Community genossen werden können.

Spencers Äußerungen lassen erkennen, dass die Veröffentlichung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 Teil einer breiteren Strategie bei Microsoft ist. Schon im ersten Halbjahr wurden vier zuvor Xbox-exklusive Spiele auf der PS5 veröffentlicht und fanden dort reichlich Abnehmer.

Für die neue Strategie dürfte auch der Absatz der eigenen Xbox-Hardware ausschlaggebend sein. Mit Publishern wie Bethesda und Activision Blizzard an Bord ist Microsoft Gaming ein Schwergewicht, das nicht in Einklang mit der vergleichsweise kleinen Installationsbasis von Xbox-Konsolen steht.

Zwar kommen noch der PC und die Cloud hinzu. Aber Sony hat einem Geschäftsbericht aus dem vergangenen Mai zufolge 97 Millionen aktive PS4- und PS5-Konsolen. Die Switch konnte längst die Absatzzahl von 140 Millionen Exemplaren hinter sich lassen. Für Microsoft Gaming bedeutet es: Auf diesen Plattformen lassen sich Milliarden US-Dollar verdienen.

Der Trailer zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ wurde noch einmal leicht modifiziert auf dem YouTube-Kanal von PlayStation veröffentlicht.

