Switch: Nicht nur die Verkaufszahlen beeindrucken – Konsole feiert einen weiteren Rekord

Nach der kommerziellen Bruchlandung, die Nintendo mit der Wii U hinlegte, feierte das japanische Unternehmen mit der Switch ein beeindruckendes Comeback.

Bis Ende März verkaufte sich die Switch 141,32 Millionen Mal und nähert sich mit großen Schritten der bislang erfolgreichsten Konsole aller Zeiten. Die Rede ist natürlich von der PS2, die rund um den Globus 159 Millionen Abnehmer fand. Doch nicht nur im Bereich der Verkaufszahlen brach die Switch diverse interne Rekorde.

Gleichzeitig löste der Konsolen-Handheld-Hybrid kürzlich das Famicom beziehungsweise NES als langlebigste Konsole von Nintendo ab. Denn während zwischen der Markteinführung des NES und des SNES 2.686 Tage lagen, ist die Switch mittlerweile 2.688 Tage erhältlich, ohne dass der Nachfolger veröffentlicht wurde.

Anbei eine Übersicht über die verschiedenen Nintendo-Systeme und die Anzahl der Tage, die zwischen ihrer Veröffentlichung und dem Launch des Nachfolgers ins Land zogen.

Vergangene Tage zwischen den Markteinführungen der Nintendo-Konsolen

Color TV-Game (1. Juni 1977) – NES (15. Juli 1983): 2.235 Tage

(1. Juni 1977) – (15. Juli 1983): 2.235 Tage NES (15. Juli 1983) – SNES (21. November 1990): 2.686 Tage

(15. Juli 1983) – (21. November 1990): 2.686 Tage SNES (21. November 1990) – Nintendo 64 (23. Juni 1996): 2.041 Tage

(21. November 1990) – (23. Juni 1996): 2.041 Tage Nintendo 64 (23. Juni 1996) – Gamecube (14. September 2001): 1.909 Tage

(23. Juni 1996) – (14. September 2001): 1.909 Tage Gamecube (14. September 2001) – Wii (9. November 2006): 1.892 Tage

(14. September 2001) – (9. November 2006): 1.892 Tage Wii (9. November 2006) – Wii U (18. November 2012): 2.191 Tage

(9. November 2006) – (18. November 2012): 2.191 Tage Wii U (18. November 2012) – Switch (3. März 2017): 1566 Tage

(18. November 2012) – (3. März 2017): 1566 Tage Switch (3. März 2017) – Gegenwart (12. Juli 2024): 2688 Tage

Wann wird der Nachfolger der Switch enthüllt?

Nachdem sich die Gerüchte um einen Nachfolger zur Switch in den vergangenen Monaten hartnäckig hielten, machte Nintendo die neue Konsole Anfang Mai offiziell. Konkreter wurde das Unternehmen in diesem Zusammenhang allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass der Nachfolger der Switch in diesem Geschäftsjahr vorgestellt wird.

„Hier spricht Furukawa, der Präsident von Nintendo. Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch vornehmen“, so das Unternehmen Anfang Mai.

Somit erfolgt die offizielle Enthüllung bis spätestens Ende März 2025. Experten zufolge sollten wir in diesem Jahr nicht mehr mit dem Release der neuen Nintendo-Konsole rechnen.

Weiter berichtete die Gerüchteküche, dass der Nachfolger der Switch sowohl über eine physische als auch digitale Abwärtskompatibilität verfügt. Angaben, die Nintendo bislang nicht bestätigte.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren