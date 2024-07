Microsoft Gaming: Umsatz-Zuwachs, aber Xbox-Hardware um 42 Prozent eingebrochen

Microsoft verwandelt sich in einen Multiplattform-Publisher und der neuste Geschäftsbericht untermauert diese Tendenz. Während die Gaming-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr deutlich stiegen, kam es beim Hardware-Umsatz zu einem erheblichen Einbruch.

Microsoft gab am Dienstag bekannt, dass die Gaming-Umsätze in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent nach oben gingen. Bei einer genaueren Aufschlüsselung wird deutlich, dass Activision Blizzard King, das 2023 von Microsoft übernommen wird, der treibende Faktor war.

Der Publisher hatte einen Nettoeinfluss von 48 Punkten. Ohne Akquisition wäre der Umsatz von Microsoft Gaming im vergangenen Quartal um vier Prozent gesunken.

Umsatz mit Xbox-Hardware um 42 Prozent eingebrochen

Die Umsätze mit Xbox-Hardware sanken im Jahresvergleich um 42 Prozent. Auch im vorherigen Quartal verzeichneten die Hardware-Verkäufe einen deutlichen Umsatz-Rückgang von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während keine Verkaufszahlen genannt wurden, wird zunehmend deutlich, dass Hardware bei Microsoft Gaming einen immer geringeren Stellenwert einnimmt.

Dem gegenüber stehen die Umsätze aus Xbox-Inhalten und -Diensten, zu denen der Xbox Game Pass gehört. Sie stiegen im vergangenen Quartal um 61 Prozent. Auch hier kam der Großteil (58 Nettopunkte) von Activision Blizzard King. Zudem legten die auf der PS5 veröffentlichten Xbox-Spiele einen hervorragenden Start hin.

Zum Thema:

500 Millionen aktive Spieler

Während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen betonte Microsoft-CEO Satya Nadella, dass Spiele von Microsoft Gaming plattform- und geräteübergreifend monatlich über 500 Millionen aktive Nutzer haben.

Er lobte auch die “Fallout”-TV-Serie auf Prime Video als Beispiel dafür, wie man die Zielgruppe eines Gaming-Franchise über ein anderes Medium erweitern kann. Die Spielstunden für “Fallout”-Spiele via Xbox Game Pass haben sich nach dem Start der Serie verfünffacht.

„Unsere Content-Pipeline war noch nie so stark“, so Nadella weiter. „Wir haben in diesem Quartal bei unserem Showcase eine Rekordzahl von 30 neuen Titeln vorgestellt. 18 davon, wie etwa Call of Duty: Black Ops 6, werden auf Game Pass verfügbar sein.“

Anfang des Monats erhöhte Microsoft die Preise für den Xbox Game Pass und kündigte Pläne zur Einführung einer neuen Standardabonnementstufe an, die keine Day-One-Veröffentlichungen umfasst. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen im weiteren Verlauf entwickeln werden.

Insgesamt erzielte Microsoft vergangenen Quartal einen Umsatz von 64,7 Milliarden US-Dollar. 15,9 Milliarden US-Dollar entfielen auf den Bereich More Personal Computing, der sich unter anderem aus Microsoft Gaming und Windows zusammensetzt. Es ist ein Anstieg um 14 Prozent.

Weitere Xbox-Hardware soll folgen

Während Microsoft Gaming übergreifend einen deutlichen Zuwachs erzielen konnte, stellt sich die Frage, wie es mit der Xbox-Hardware weitergeht.

Den Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens Circana zufolge liegen die Xbox Series X/S-Konsolen in den USA bei einem Vergleich der jeweiligen Verkaufszeiträume 13 Prozent hinter der wenig erfolgreichen Xbox One. Und bei der Promotion der Game-Pass-Unterstützung für Amazon-Fire-Geräte ist gar davon die Rede, dass keine Konsole mehr notwendig ist:

Microsoft gab bereits bekannt, dass man an einer neuen Hardware arbeitet. Gegen Ende des Jahres möchte das Unternehmen die Pläne teilen. Ob es sich dabei um eine klassische Konsole handelt, ist weiterhin offen. Mehrfach kamen auch Gerüchte über einen Xbox-Handheld auf.

