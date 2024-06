Microsoft Gaming: „Wir kommen langsam in Fahrt“, glaubt Matt Booty

Microsoft Gaming kommt in Fahrt, meint Matt Booty. Die Übernahmen der vergangenen Jahre entfalten ihre Wirkung und die Redmonder möchten regelmäßiger liefern.

Die Xbox-One-Generation hatte Microsoft ziemlich in den Sand gesetzt. Und auch die Current-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S sind nur mäßig erfolgreich. Allerdings sieht sich das Unternehmen zunehmend besser aufgestellt, nachdem mit Zenimax/Bethesda und Activision-Blizzard ganze Publisher übernommen wurden. Das Volumen derartiger Akquisitionen nähert sich der 100-Milliarden-US-Dollar-Marke.

Doch wann werden Spieler die Ergebnisse sehen? Es ist ein Thema, dem sich Microsofts Matt Booty, Präsident von Xbox Game Content und Studios, in einem Podcast widmete. Dabei betonte er, dass die Dinge laut seiner Einschätzung in Fahrt kommen.

Viel gleichmäßigere Kadenz von Spielen

Laut Booty kommt Microsoft Gaming, das sich in die Bereiche Xbox Game Studios, Zenimax Media und Activision Blizzard aufteilt, langsam in einen Rhythmus, den die Redmonder angestrebt hatten. Das sei eine Verpflichtung den Spielern gegenüber. Sie können künftig eine “viel gleichmäßigere Kadenz von Spielen in einem besser vorhersehbaren Rhythmus” erwarten.

“Wir haben 2018 ernsthaft damit begonnen, unser Studio-Portfolio zu erwerben und auszubauen. Und dann hatten wir 2021 die wunderbare Übernahme von ZeniMax/Bethesda … und dann [im Herbst 2023] haben wir Activision, Blizzard und King an Bord geholt”, so Booty.

Jedoch habe es eine Weile gedauert, das alles auf die Beine zu stellen, zumal es mittendrin zu einer Pandemie kam. Diese habe “sicherlich einige Höhen und Tiefen in der Branche“ mit sich gebracht. „Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt langsam in Fahrt kommen“, so die weitere Einschätzung.

Das deutlich ausgebaute Portfolio von Microsoft machte sich auf dem Xbox Game Showcase bemerkbar. Exklusive Spiele wie “Gears of War: E-Day” und “State of Decay 3” gehörten zu den Highlights. Mit der Ankündigung von “Doom: The Dark Ages” machte Microsoft Gaming aber auch deutlich, dass Exklusivität nicht mehr das übergreifende Ziel ist. Der Bethesda-Titel erscheint auch für PS5.

Mehr vom Xbox Games Showcase:

Microsoft möchte erklären, wann geliefert werden kann

Während des jüngsten Xbox-Showcase wurde erstmals die komplette Flotte von Microsoft Gaming auf einer Bühne präsentiert. Dieser Umstand, so Booty, habe die Begeisterung der Fans und die Zustimmung der Analysten signifikant erhöht.

“Wir haben ein ziemlich großes Lineup für den Herbst und das Frühjahr. Und wir möchten auf jeden Fall sicherstellen, dass jedes Spiel seinen Platz bekommt und die Chance hat, zu glänzen”, so Booty weiter.

Und auch im nächsten Juni möchte Microsoft Gaming während der Sommer-Events überzeugen. Damit reagierte der Manager offenbar auf Stimmen, die sich etwa über das Fehlen von “Halo” in diesem Jahr beklagten.

Passend dazu:

Bei Präsentationen und Ankündigungen gehe es aber auch darum, Versprechen zu machen, die erfüllt werden können. “Wir wollen wirklich sicherstellen, dass wir uns an einen Termin halten, wenn wir ihn bekannt geben”, so Booty.

Weiter erklärte er: “Wir wollen einfach die Integrität haben, dass wir, wenn etwas weiter als ein Jahr in der Zukunft liegt, nicht versuchen, eine falsche Vorstellung davon zu erwecken, wann wir das Spiel liefern können. Umgekehrt wollen wir, je näher wir kommen, unseren Fans und der Branche gegenüber wirklich Rechenschaft darüber ablegen, wann wir liefern können.”

Auch PlayStation-Spieler werden zunehmend berücksichtigt

Ein Teil der bei Microsoft Gaming entstehenden Spiele erscheint für PlayStation-Systeme. Und erst kürzlich betonte Phil Spencer, dass nach den im Februar angekündigten und mittlerweile auf PS5 erfolgreich gestarteten Ex-Xbox-Exklusivspiele „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Grounded“ und „Sea of Thieves“ weitere Releases dieser Art folgen werden. Das bedeutet aber nicht, dass Xbox-Exklusivveröffentlichungen künftig gänzlich vom Tisch sind.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Microsoft Gaming.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren