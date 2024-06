Microsoft Gaming: Mit PS5-Strategie sehr zufrieden, aber es gibt weiterhin exklusive Xbox-Veröffentlichungen

Welche Strategie verfolgt Microsoft Gaming in den kommenden Jahren? Wird es weitere Veröffentlichungen von einst Xbox-exklusiven Spielen auf der PS5 geben? Verzichten die Redmonder sogar früher oder später auf exklusive Spiele und etablieren sich als reiner Multiplattform-Publisher?

Es sind Themen, über die Matt Booty, Präsident für Inhalte und Studios bei Microsoft Gaming, in einem Interview mit Variety sprach.

Microsoft Gaming ist sehr zufrieden

Microsoft begann in diesem Jahr damit, erste Xbox-Konsolenexklusivtitel für andere Konsolen zu veröffentlichen. Dazu gehören “Hi-Fi Rush“, das beim inzwischen geschlossenen Studio Tango Gameworks entstand, “Pentiment”, “Sea of Thieves” und “Grounded”.

Das Hauptaugenmerk lag laut Booty bei “Sea of Thieves” und dessen Erfolg auf der einst konkurrierenden Sony-Plattform. Welchen Anklang das Piratenabenteuer bei PS5-Spielern fand, verdeutlichten die neusten Charts aus dem PlayStation-Store. Das Rare-Spiel dominierte die PS5-Rangliste.

„Wir sind sehr zufrieden“, so Booty. Parallel zur Veröffentlichung auf der Sony-Konsole konnte Microsoft einen Anstieg von Spielern auf der Xbox und dem PC verzeichnen. Behilflich war offenbar auch das Crossplay.

Laut Booty lässt dieser Erfolg das Franchise insgesamt wachsen und ermöglicht den Teams, weiter in das Spiel zu investieren.

Exklusive Xbox-Veröffentlichungen weiterhin geplant

Erfolge, wie sie mit “Sea of Thieves“ verzeichnet wurden, werden voraussichtlich weitere PS5-Veröffentlichungen nach sich ziehen. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, deutete längst an, dass mehr in der Planung ist.

Auch Booty blies in ein ähnliches Horn, nannte allerdings keine Spiele beim Namen. Hier werde man „von Fall zu Fall“ entscheiden, was wiederum nahelegt, dass es keine Kategorien gibt, die nicht in die engere Wahl kommen.

Allerdings stellte Booty klar, dass die Xbox-Community auch weiterhin Games erwarten kann, die als Xbox-Exklusivspiel veröffentlicht werden. Hier bleibt die Frage offen, welche dieser Spiele zu einem späteren Zeitpunkt auf anderen Konsolen landen.

Doch wie steht es um Day-One-Veröffentlichungen im Xbox Game Pass? Hier bleibt laut Booty alles beim Alten: Das „Xbox-Versprechen“, dass alle Xbox-First-Party-Spiele im Xbox Game Pass enthalten sind, gelte weiterhin.

Warum wurde Tango Gameworks geschlossen?

Im Interview widmete sich Booty ebenfalls der Schließung von Tango Gameworks und weiterer Studios von Bethesda.

Die „harten“ Details könne er nicht preisgeben. Allerdings erwähnte er, dass Microsoft auf die gesamte Führungsebene der Studios achte und darauf, wie die Teams für den zukünftigen Erfolg aufgestellt seien. Weniger entscheidend sei es, ob sie in der Vergangenheit erfolgreich waren.

Im weiteren Verlauf verwies Booty darauf, dass Microsoft in der Vergangenheit offen dafür war, Teams in die Unabhängigkeit zu entlassen, wenn klar war, dass die Dinge nicht gut zusammenpassen. Als Beispiel kann hier Toys for Bob genannt werden, das auch als unabhängiges Studio mit Microsoft zusammenarbeitet.

