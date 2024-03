Toys for Bob: Crash-Bandicoot-Macher und Microsoft treffen Vereinbarung – Bericht

Toys for Bob:

Toys for Bob, einst Übernahmemasse beim Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, arbeitet künftig als eigenständiges Studio. Für das nächste Spiel wurde offenbar eine Vereinbarung mit den Redmondern getroffen.

Microsoft übernahm im vergangenen Jahr den Publisher Activision Blizzard, der eine Reihe von Entwicklerstudios im Gepäck hatte. Dazu gehören die “Crash Bandicoot”-Macher von Toys for Bob, die im Februar für eine überraschende Ankündigung sorgten.

Toys for Bob konnte sich in diesem Jahr von Activision lösen und arbeitet fortan als eigenständiges Studio. Welche Verhandlungen im Hintergrund geführt wurden, ist unklar. Fest scheint aber zu stehen, dass zumindest das erste Spiel als Indie-Studio in Kooperation mit Microsoft entsteht.

Neues Projekt von Toys for Bob mit vorherigen Spielen vergleichbar

Nach der Trennung von Activision Blizzard erklärte Toys for Bob zunächst, dass man „eine mögliche Partnerschaft“ zwischen dem neuen Studio und Microsoft prüfen möchte und sowohl der Publisher als auch Microsoft die neue Strategie “extrem unterstützen” würden.

Mittlerweile scheinen die Unternehmen einen Schritt weiter zu sein. Medienberichten zufolge konnten Toys for Bob und Microsoft in Bezug auf das nächste Spiel eine Vereinbarung treffen.

Laut Windows Central steht fest, dass Microsoft beschlossen hat, die Entwicklung eines unangekündigten Spiels zu finanzieren. Es soll „ähnlich“ den Spielen sein, die Toys for Bob bisher entwickelt hat.

Das Debütprojekt von Toys for Bob als unabhängiges Studio steckt offenbar noch in den Anfängen. In den sozialen Medien wird spekuliert, dass es sich um ein Remake von “Crash” oder “Spyro” handeln könnte.

Da sich Microsoft den Publisher Activision Blizzard samt aller Besitztümer schnappen konnte, verfügt das Xbox-Unternehmen über sämtliche Marken, darunter eben auch “Crash” und “Spyro”.

Welche Plattformen das Debüt-Spiel als unabhängiges Studio unterstützten wird, bleibt abzuwarten. Weder Microsoft noch Toys for Bob wollten sich bisher zu den Berichten äußern.

Aus Toys for Bob wurde auch ein Call of Duty-Studio

Toys for Bob ist ein amerikanischer Videospielentwickler mit Sitz im kalifornischen Novato. Das Studio brachte in den vergangenen Jahren Spiele wie “Crash Team Rumble” und “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” hervor.

Im Fall von „Crash Team Rumble“ erfolgte ein schnelles Support-Ende:

Auch an der “Call of Duty”-Reihe legte das Team vermehrt Hand an. Das gilt für die letzten beiden “Modern Warfare”-Spiele als auch für “Warzone”.

Die Gründung des Studios erfolgte 1989 von Paul Reiche III und Fred Ford. Von 1993 bis 2000 arbeitete Toys für Bob unter der Führung von Crystal Dynamics. 2005 erfolgte die Übernahme durch Activision. Im Februar machte gar das Gerücht die Runde, dass das Studio geschlossen wurde.

