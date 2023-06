Crash Bandicoot: Wie geht es weiter? Toys for Bob spricht von „aufregenden neuen Dingen“

In dieser Woche veröffentlichte Activision den Multiplayer-Titel "Crash Team Rumble" für die Konsolen sowie den PC. Wie die Entwickler von Toys for Bob in einem Interview andeuteten, dürfen sich die Fans der Reihe auf kurz oder lang auf weitere spannende Ankündigungen freuen.

Auch wenn „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ seinerzeit sowohl die Kritiker als auch die Gaming-Community überzeugen konnte, bewegten sich die Verkaufszahlen des 2020 veröffentlichten 3D-Plattformers laut Activision unter den Erwartungen.

Eine Begebenheit, die schnell die Frage aufkommen ließ, ob und in welcher Form es für die „Crash Bandicoot“-Marke weitergeht. Erschwerend kam hinzu, dass im Mai 2021 bekannt gegeben wurde, dass die „Crash Bandicoot 4“-Macher von Toys for Bob bei kommenden „Call of Duty“-Produktionen zukünftig als Support-Studio fungieren werden.

Ein schlechtes Zeichen für die Zukunft der „Crash Bandicoot“-Reihe? Nicht wenn es nach Dan Neil, dem Creative-Director von Toys for Bob, geht. Laut Neil genießt die Marke intern bei Activision nämlich weiterhin einen hohen Stellenwert und soll in der Zukunft für „aufregende neue Dinge“ sorgen.

Crash Bandicoot 5 nur eine Frage der Zeit?

Könnte ein Nachfolger zu „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ also zu den Projekten gehören, über die intern diskutiert wird? Der Creative-Director dazu: „Activision unterstützt uns und möchte weiterhin in neue Titel für dieses Franchise investieren. Sie glauben auch, dass wir aufregende neue Dinge tun können.“

Im weiteren Verlauf des Interviews wies Neil darauf hin, dass die Entwickler von Toys for Bob mit den Arbeiten an der „Call of Duty“-Reihe wertvolle Erfahrungen sammeln konnten, die unter anderem in die Entwicklung von „Crash Team Rumble“ einflossen. „Wir haben intern Leute, die Call of Duty in die Hand nehmen und hervorragende Call of Duty-Inhalte erstellen können“, führte er aus.

„Wir haben aus der Zusammenarbeit mit dem Call of Duty-Team eine Menge Wissen und Erkenntnisse gewonnen, die wir in unsere eigene Umsetzung von Crash Team Rumble einfließen ließen.“

„Crash Team Rumble“ ist ab sofort für die Konsolen sowie den PC erhältlich und soll über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Wie es mit der „Crash Bandicoot“-Reihe nach dem Multiplayer-Spin-off weitergehen soll, wurde bisher leider nicht verraten.

