Diablo 4: Für PS5 Pro bestätigt und Details zur bald startenden Season

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von "Vessel of Hatred" nannte Blizzard Details zur gleichzeitig startenden Season. Zudem wird "Diablo 4" zu den PS5 Pro Enhanced Spielen gehören.

Am 8. Oktober erscheint die große „Vessel of Hatred“-Erweiterung für „Diablo 4“. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Preis von 39,99 Euro.

Am genannten Datum erscheint zusätzlich für alle Spieler das kostenlose Update 2.0, womit mehrere Anpassungen durchgeführt werden. Zum Beispiel erhöht Blizzard das Maximallevel auf 60 und gibt euch die Möglichkeit, Punkte für Ultimates auszugeben.

Tretet in der neuen Diablo 4 Season gegen die Realmwalkers an

Gleichzeitig startet die siebte Season „Hatred Rising„, in der ihr gegen die Realmwalkers antretet. Diese Kreaturen wurden von Mephisto erschaffen. In jeder Region wird nach jeweils 15 Minuten ein Realmwalker spawnen. Ein Zweiter taucht in der neuen Region Nahantu auf.

Nachdem ihr die Türme zerstört habt, ist die Herausforderung noch nicht zu Ende. Anschließend könnt ihr das brodelnde Reich, dort Monster eliminieren und schließlich das Reichstor erreichen. Schafft ihr das, bekommt ihr einen brodelnden Opal. Das sind neue Elixiere, die eure Erfahrung um 15 Prozent erhöhen und für 30 Minuten lang weitere Vorteile bieten.

Zudem gibt es einen neuen NPC, der eine Quest für euch hat und tolle Belohnungen in Aussicht stellt. Ihr findet diesen Charakter in Zarbinzet. Allerdings müsst ihr die Kampagne abschließen oder überspringen, um die Quest annehmen zu können.

Darüber hinaus hat der „Diablo“-Chef Rod Fergusson bestätigt: Der vierte Hauptableger erhält ein PS5 Pro Upgrade! Somit dürfen sich Käufer der aufgemotzten Sony-Konsole auch bei „Diablo 4“ auf eine verbesserte Grafik und Performance freuen. Genauere Details folgen später. Der Producer ist auf jeden Fall „sehr stolz“ auf sein Team.

Zum Launch der PS5 Pro werden etwa 40 bis 50 Spiele unterstützt. Dazu zählen verschiedene First-Party-Titel wie „Horizon Zero Dawn Remastered“ oder „Stellar Blade“, aber auch viele externe Spiele wie „Alan Wake 2“ und „Dragon Age: The Veilguard“.

