F1 24 auf PS5 Pro: Raytracing und PSSR heben das Rennspiel auf ein neues Level

In knapp eineinhalb Wochen erscheint mit der PS5 Pro die neueste Konsole aus dem Hause Sony. Kürzlich erreichte uns ein aktualisierte Liste, in der zahlreiche Titel zu finden waren, die für das leistungsstarke System optimiert werden.

Darunter das von Codemasters entwickelte Rennspiel „F1 24“. Wie aus einer ausführlichen Technik-Analyse von Digital Foundry hervorgeht, legt auf der PS5 Pro vor allem das Raytracing von „F1 24“ spürbar zu. Dieses umfasst realistischere Reflexionen, Ambient Occlusion und dynamische diffuse globale Beleuchtung (DDGI). Beim Raytracing profitiert die PS5 Pro von ihrer zusätzlichen Leistung und bietet ein deutlich realistischeres Gesamtbild.

Die Raytracing-Reflexionen wirken sich vor allem auf nassen Strecken beziehungsweise im Regen aus, wo die Lichtstreuung realistischer erscheint als mit den herkömmlichen Screen-Space-Reflexionen auf der PS5.

PSSR spielt seine Stärken aus

Wenig überraschend setzen die Entwickler von Codemasters bei „F1 24“ auf der PS5 Pro auf die Unterstützung der PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannten Upscaling-Technik. Je nach verwendetem Grafikmodus rendert das Spiel „F1 24“ intern mit 1080p bis 1440p, die mittels PSSR anschließend auf 4K hochskaliert werden.

Auch in „F1 24“ spielt die PSSR-Technik laut Digital Foundry ihre Stärken aus und sorgt für ein scharfes und detailreiches Bild, das das Renngeschehen im Vergleich mit der Standard-PS5 quasi auf ein neues Level hebt.

Doch wie sieht es mit der Framerate auf der PS5 Pro aus? Im 120Hz-Performance-Modus läuft das Spiel in der Regel bei dynamischen 1440p und erreicht dabei meist eine stabile Darstellung in 120 Bildern die Sekunde. Nur in ganz seltenen Momenten wie bei Regen in Monaco oder beim Pitstop kann die Framerate auf 115FPS absinken. Raytracing ist in diesem Modus deaktiviert. Stattdessen setzt Codemasters Planar-Reflexionen ein.

Wer in den Genuss der neuen Raytracing-Effekte kommen möchte, kommt beim Qualitäts-Modus auf seine Kosten. Dieser stellt das Renngeschehen in hochskalierten 4K dar und läuft bis auf wenige Ausnahmen in stabilen 60FPS.

Neben dem Raytracing sorgen auch zusätzliche grafische Details und das dank PSSR schärfere Bild dafür, dass „F1 24“ im Qualitäts-Modus auf der PS5 Pro eine deutlich bessere Figur macht als noch auf der Standard-PS5.

Optionaler 8K-Modus enthalten

Zu den weiteren Neuerungen von „F1 24“ auf der PS5 Pro gehört der optionale 8K-Modus für entsprechende Bildschirme. Hier rendert das Spiel laut Digital Foundry in einer nativen 4K-Auflösung, die die EGO Engine anschließend mit TAAU hochskaliert, um ein 8K-Bild zu auszugeben.

„Allein auf der Grundlage des Fernsehbildes ist es bis zu einem gewissen Punkt beeindruckend“, so die Technik-Experten abschließend. „Noch in der Startaufstellung lösen sich feine Details wie Zäune in einem überzeugend scharfen 8K-Frame auf und es entsteht der Eindruck einer Präsentation in Ultraauflösung.“

„Ebenso hält jede langsame Kurvenfahrt beim Hochskalieren auf 8K gut stand – und alle HUDs und Menüs sehen so scharf aus, wie man es sich erhofft.“

Weitere Meldungen zu F1 24, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren