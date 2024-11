Outlast: Wagt den Sprung ins Kino – SAW-Schöpfer verfilmen den Horror

Die nächste Videospielverfilmung steht fest: Lionsgate wird einen "Outlast"-Streifen produzieren, an dem unter anderem der Autor von den Spielen beteiligt ist.

Viele Videospielmarken finden in der heutigen Zeit ihren Weg auf die große Leinwand. Dazu gesellt sich in Zukunft auch „Outlast“, für dessen Verfilmung sich Lionsgate die Rechte gesichert hat. Hierbei handelt es sich um das Studio hinter der „SAW“-Reihe. Erfahrung mit Horrorfilmen ist also definitiv vorhanden.

Roy Lee, der unter anderem bei der Neuverfilmung von „Es“ als Produzent beteiligt war, übernimmt die Leitung des Projekts. Seine Aufgabe ist es, die gleiche fürchterliche Atmosphäre wie im Horrorspiel zu erschaffen.

Geschichte von Outlast eignet sich ideal für einen Kinofilm

„Als Outlast im Jahr 2013 auf den Markt kam, veränderte es die Landschaft der Horrorspiele und setzte einen neuen Standard für das Eintauchen in das Genre“, erklärt Lee. Gerade „die tiefgründige Geschichte“ sei ideal für einen Film, der sich mit dem psychologischen und körperlichen Horror der Reihe beschäftigt.

Red Barrels, das Studio hinter „Outlast“, ist natürlich ebenfalls an der Produktion beteiligt. Alle Mitarbeiter seien „große Bewunderer von Roy Lees und Lionsgates Arbeit“.

Der Mitbegründer und Kreativdirektor David Chateauneuf meint weiter: „Jetzt die Gelegenheit zu haben, mit wahren Horror-Legenden an einem Outlast-Film zu arbeiten, ist ein wahr gewordener Traum, oder sollte ich sagen, ein Alptraum.“

Am Drehbuch arbeitet J.T. Petty, der bereits an der Handlung des Videospielfranchises beteiligt war. Er meint, „die Ausweitung des Outlast-Universums auf den Film ist eine unglaubliche Gelegenheit, tiefer in die Charaktere und Killer einzutauchen, die wir lieben.“

Der erste „Outlast“-Teil überzeugte die Kritiker und erhielt im Jahr 2017 eine Fortsetzung. 2024 folgte dann „The Outlast Trials“, eine Multiplayer-Erfahrung für vier Spieler. In jedem Ableger geht es um Manipulation und Machtmissbrauch. Korrupte Institutionen nutzen Menschen für finstere Zwecke aus.

Zuletzt musste sich Red Barrels mit einem Cyberangriff herumschlagen:

Mit dem Film erwartet euch nun ein aufregendes neues Kapitel für das Franchise. Wir sind gespannt und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Quelle: Bloody Disgusting

Weitere Meldungen zu Outlast.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren