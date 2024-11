Mobile Suit Gundam: Kinofilm zur Anime-Kultreihe macht großen Schritt nach vorne

Die Ankündigung einer Live Action-Verfilmung von „Mobile Suit Gundam“ liegt mittlerweile einige Zeit zurück. Seither ist zwar bekannt, dass Bandai Namco und Legendary Pictures gemeinsam an einer Adaption des populären Franchise für die große Kinoleinwand arbeiten.

Doch vor allem in der jüngeren Vergangenheit war es sehr ruhig rund um dieses Projekt geworden. Nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten – und diese dürften die watenden Fans jubeln lassen.

Wie ist der Status für den Film von Mobile Suit Gundam?

Aus einem aktuellen Bericht des Magazins Deadline geht hervor, dass Legendary Pictures endlich einen Regisseur für die Verfilmung von „Mobile Suit Gundam“ gefunden wurde. Demnach wird Jim Mickle nicht nur hinter den Kameras stehen, um alle kreativen Fäden in der Hand zu halten. Er soll sich gleichzeitig auch um ein passendes Drehbuch kümmern. An ausreichender Erfahrung dürfte es Mickle nicht mangeln, immerhin konnte er sich unter anderem mit der Serie „Sweet Tooth“ und dem Film „In the Shadow of the Moon“ einen Namen in Hollywood machen.

Aktuellen Informationen zufolge soll der Startschuss für die Produktion des Live-Action-Films von „Mobile Suit Gundam“ bereits Anfang 2025 fallen. Bandai Namco als auch Legendary Pictures halten sich jedoch auch weiterhin mit konkreten Details zurück. Die Story der Kino-Adaption ist bisher ebenso wenig bekannt wie die Besetzung der einzelnen Rollen.

Es gibt noch nicht mal einen Termin für die Premiere des Films. Mit dieser dürfte ohnehin nicht in der näheren Zukunft zu rechnen sein. Sollten die Dreharbeiten tatsächlich erst im nächsten Jahr beginnen, steht der Kinostart wohl frühestens im Jahr 2026 auf dem Programm – eventuell sogar noch etwas später.

So populär ist Mobile Suit Gundam

Die Anfänge von „Mobile Suit Gundam“ sind übrigens im Jahr 1979 zu finden. Damals fiel der Startschuss einer umfangreichen Anime-Serie in Japan, die insgesamt 43 Episoden unter dem Regisseur Yoshiyuki Tomino umfasste.

Damals dürften wohl selbst die größten Optimisten nicht mit einem solch durchschlagenden Erfolg gerechnet haben: Es folgten zahlreiche weitere Serien und Spin-offs, das Original kam sogar als neu geschnittene Filme ins Kino.

Mittlerweile sind auch zahlreiche Videospiele aus dem Franchise verfügbar. Die Abenteuer rund um den intergalaktischen Krieg zwischen der Erde und dem Herzogtum Zoe inklusive der riesigen Kampfroboter erfreuen sich auch heute noch einer enormen Beliebtheit – auch außerhalb von Japan.

