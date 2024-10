Deadpool & Wolverine: Marvel-Duo zuhause streamen, Starttermin für Disney Plus steht fest

Nach einigen Verzögerungen aufgrund des großen Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr feierte der Superheldenfilm „Deadpool & Wolverine“ erst am 24. Juli 2024 sein Debüt in den Kinos. Der große Hoffnungsträger für das Marvel Cinematic Universe war ein riesiger Erfolg und ließ die Kassen ordentlich klingeln. Schon bald steht er auch beim Streaming-Dienst Disney Plus zum Abruf bereit.

Wann startet Deadpool & Wolverine bei Disney Plus?

Ein großes Geheimnis war es eigentlich nicht mehr, dass „Deadpool & Wolverine“ noch im Verlauf dieses Jahres ins Programm von Disney Plus aufgenommen wird. Normalerweise landen selbst große Marvel-Blockbuster wie dieser nach circa drei bis vier Monaten bei dem Streaming-Dienst. Rund um den Termin gab es bereits einige Gerüchte und Spekulationen, doch erst jetzt haben wir es schwarz auf weiß.

Wie Marvel Studios nämlich im offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) verraten hat, ist der Streaming-Start von „Deadpool & Wolverine“ für nächsten Monat geplant. Die Fans des Superhelden mit der großen Klappe sollten sich den 12. November 2024 dick im Kalender markieren. Passend zu der Ankündigung gibt es sogar ein kurzes Video zu sehen, das mit derselben humoristischen Note daherkommt wie der eigentliche Film.

A stream is an educated wish your heart makes. ✨#DeadpoolAndWolverine is streaming on @DisneyPlus November 12. pic.twitter.com/WEGvoo0SrI — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 30, 2024

Welche Marvel-Filme kommen als Nächstes?

Während es in diesem Jahr relativ ruhig war, bereitet sich das Marvel Cinematic Universe für 2025 für eine große Offensive vor. Ursprünglich war sogar das Debüt von insgesamt vier neuen Filmen geplant. Aufgrund der anhaltenden Probleme beim Reboot von „Blade„ müssen sich die Fans jedoch „nur“ mit drei MCU-Blockbustern zufriedengeben.

Den Anfang macht am 12. Februar 2025 der Superheldenfilm „Captain America: Brave New World“. Darin wird nicht nur Anthony Mackie als neuer Captain America zu sehen sein, sondern auch Hollywood-Ikone Harrison Ford in der Rolle des Red Hulk. Wenige Monate später – genauer gesagt am 5. Mai – steht die Premiere von „Thunderbolts*“ auf dem Programm. Hierbei dreht sich alles um eine Gruppe von nicht ganz so prominenten Charakteren wie dem Winter Soldier oder dem Red Guardian.

Sollte alles nach Plan verlaufen, folgt am 24. Juli 2025 mit „The Fantastic Four: First Steps“ der dritte Marvel-Film des nächsten Jahres. Auch hier ist große Hollywood-Prominenz an Bord, unter anderem wird Mandalorian-Star Pedro Pascal in die Rolle von Reed Richards alias Mr. Fantastic schlüpfen.

