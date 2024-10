Bourne 6: Schlechte Neuigkeiten zum Actionfilm mit Matt Damon

Im November des vergangenen Jahres kursierten die ersten Berichte, denen zufolge Universal Pictures angeblich ernsthaft mit dem Gedanken spielt, die „Bourne“-Filmreihe wieder in die Kinos zu bringen. Seither gab es jedoch keinerlei Updates mehr zu dem Projekt. Ist es eventuell bereits wieder auf Eis gelegt?

Wie steht es um Bourne 6 mit Matt Damon?

Mit Edward Berger („Im Westen nichts Neues“) war ein Regisseur für „Bourne 6“ (so zumindest der inoffizielle Titel) schnell gefunden. Außerdem war bereits mehrfach ein Comeback von Matt Damon in der Hauptrolle als Jason Bourne im Gespräch. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Fans sehnlichst auf neue Details warten.

Nun meldete sich immerhin Edward Berger bei einem Interview mit dem Magazin Cinema Daily US zu Wort. Doch sein Status-Update dürfte die große Vorfreude heftig ausbremsen.

„Nun, ich meine, es ist nicht wirklich klar, ob… derzeit arbeite ich nicht daran. Und ich weiß wirklich nicht, was ich in der Zukunft machen werde. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Ich muss schnellstmöglich diesen Film („Konklave“) in die Kinos bringen. Zudem muss ich („The Ballad of a Small Play“) fertigstellen, was mich bis zum nächsten Sommer beschäftigen wird. Alles, was darüber hinausgeht, entzieht sich bisher meiner Kenntnis“, heißt es.

Im weiteren Verlauf des Interviews stellte Berger klar, dass es einen guten Grund geben müsse, um „Bourne“ wieder in die Kinos zu bringen. Außerdem müsse er das Gefühl haben, den neuen Film mindestens so gut machen zu können wie sein Regie-Vorgänger Paul Greengrass. Dieses Gefühl scheint sich bei ihm zumindest bisher nicht eingestellt zu haben. Daher sollten die Fans lieber nicht allzu sehr auf ein baldiges Comeback des Action-Franchise hoffen.

Bourne als Milliarden-Hit

Der Startschuss für die Filmreihe rund um Jason Bourne fiel im Jahr 2002 mit dem Debüt von „Die Bourne Identität“ mit Matt Damon und seiner deutschen Kollegin Franka Potente. Aufgrund des großen Erfolgs folgten insgesamt vier weitere Filme.

Der bisher letzte Teil namens „Jason Bourne“ kam 2016 in die Kinos. Zusammengerechnet bringt es das Franchise auf einen Umsatz von etwas mehr als 1,6 Milliarden Dollar. Es ist daher absolut verständlich, dass sich Universal Pictures mit dem Gedanken an einen sechsten Film herumschlägt.

