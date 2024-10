John Wick: Ein unmöglicher Auftrag – Anime-Prequel zum Actionfilmhit bestätigt

Vor fast genau zehn Jahren fiel der Startschuss für den ersten „John Wick“-Film mit Schauspieler Keanu Reeves in den Kinos. Damals dürften wohl auch die größten Optimisten nicht damit gerechnet haben, dass sich daraus ein milliardenschweres Action-Franchise entwickeln würde. Selbst nach dem mittlerweile vierten Film scheint der Hype ungebrochen zu sein. Da kommen die Neuigkeiten zu einem der nächsten Projekte gerade recht.

Worum geht es im nächsten Film von John Wick?

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass unter der Führung von Regisseur Chad Stahelski ein Animationsfilm von „John Wick“ entsteht. Mittlerweile sind einige interessante Details zu dessen Story durchgesickert.

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins The Hollywood Reporter hervorgeht, handelt es sich bei dem Film um ein Prequel, das quasi die Vorgeschichte des ersten Films erzählt. Dabei soll es unter anderem um die „unmögliche Aufgabe“ gehen, die John Wick erledigen musste, um sich von seinem Job als Auftragskiller zurückziehen zu dürfen. Worin diese genau bestand, ist bisher nicht bekannt – auch nicht der Starttermin für den Film.

Derzeit befinden sich gleich mehrere Projekte aus dem Universum von „John Wick“ in der Vorbereitung. Sollte es keine weiteren Verzögerungen mehr geben, kommt am 6. Juni 2025 der Spin-off-Film „Ballerina“ mit Schauspielerin Ana de Armas in die Kinos, bei dem Keanu Reeves jedoch nur einen kurzen Auftritt haben wird.

Außerdem warten die Fans bereits sehr gespannt auf die Serie „John Wick: Under the High Table“, deren Story direkt an die Ereignisse von „John Wick 4“ anknüpfen soll. Wann die Episoden zu sehen sein werden, ist bisher allerdings ebenso wenig bekannt wie die Besetzung.

Stressige Zeiten für Chad Stahelski

Bei all diesen Projekten hat Chad Stahelski seine Finger im Spiel, der auch schon bei den zuvor veröffentlichten Filmen am Ruder saß. Langweilig dürfte es ihm so bald nicht werden, denn auch abseits von „John Wick“ hat er alle Hände voll zu tun.

Unter anderem arbeitet er aktuell am Reboot von „Highlander“ mit Henry Cavill in der Hauptrolle. Auch bei den Filmadaptionen von „Rainbow Six“ und „Ghost of Tsushima“ hält er hinter den Kulissen die Fäden in der Hand.

