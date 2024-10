Spider-Man 4: Neuer Marvel-Film bestätigt – Dreharbeiten mit Tom Holland starten bald

Disney und Marvel wollen alles daran setzen, das Marvel Cinematic Universe schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Immerhin legten einige der Superhelden-Filme in den vergangenen Jahren schmerzhafte Bruchlandungen an den Kinokassen hin.

Um das Blatt zu wenden, sind unter anderem Comebacks von den „Avengers“ und den „Fantastic Four“ fest eingeplant. Kehrt auch „Spider-Man“ mit einem vierten Film zurück? Darauf gibt es endlich eine offizielle Antwort.

Wird es ein Spider-Man 4 im MCU geben?

In der jüngeren Vergangenheit kursierten vermehrt Gerüchte und Spekulationen, ob Schauspieler Tom Holland ein weiteres Mal in das Kostüm von Spider-Man schlüpfen wird. Angesichts der riesigen Erfolge der vorherigen Filme dürften Disney und Marvel ein großes Interesse daran haben, den spinnenartigen Superheld so schnell wie möglich wieder ins Kino zu bringen.

Alleine „Spider-Man: No Way Home“ spülte mehr als 1,92 Milliarden Dollar in die Kassen und steht damit auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Nach einer gefühlten Ewigkeit der Hinweise und Vermutungen ist es endlich offiziell: Ja, es wird ein „Spider-Man 4“ geben.

Das hat Tom Holland persönlich bei einem Auftritt in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ bestätigt. Er zeigte sich dabei regelrecht euphorisch und erklärte zudem, dass der Startschuss für die Dreharbeiten im nächsten Sommer fallen werde. Es gebe lediglich noch einige Kleinigkeiten zu klären, ansonsten sei bereits alles vorbereitet.

Weitere Details ließ sich der Schauspieler im Verlauf des Interviews leider nicht entlocken. So gibt es bisher keinerlei konkrete Informationen zur Story von „Spider-Man 4“ – oder wie auch immer der Marvel-Blockbuster letztendlich heißen wird. Auch auf einen Termin für die Kinopremiere müssen die Fans noch etwas warten.

Welche Marvel-Filme kommen demnächst ins Kino?

Übrigens müssen sich die Marvel-Liebhaber gar nicht mehr allzu lange in Geduld üben, bevor sie Nachschub erhalten. Bereits am 24. Oktober 2024 feiert „Venom: The Last Dance“ sein lange ersehntes Debüt auf der großen Leinwand. Zwar stammt dieser Film nicht aus dem MCU, sondern dem deutlich kleineren SSU (Sony’s Spider-Man Universe), gehört aber dennoch zur großen Marvel-Familie. Der nächste MCU-Blockbuster folgt am 12. Februar 2025 in Form von „Captain America: Brave New World“.

Weitere Meldungen zu MCU, Spider-Man 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren