Madame Web: Sony veröffentlicht ersten Trailer zum Spider-Woman-Abenteuer

In wenigen Monaten erleben neue Spider-Heldinnen in "Madame Web" ihr erstes großes Kino-Abenteuer. Einen kleinen Vorgeschmack hierauf liefert der heute von Sony Pictures veröffentlichte Trailer zur Marvel Comics-Verfilmung.

Sony arbeitet weiterhin fleißig daran, sein eigenes „Spider-Man“-Filmuniversum auszubauen. Nach dem Actionfilm „Morbius“ startet in gut drei Monaten die Marvel-Adaption „Madame Web“, zu der heute der erste Trailer veröffentlicht wurde. Darin müssen mehrere Spider-Women zusammenarbeiten, um einen mächtigen Bösewicht aufzuhalten. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Zukunftsvisionen, Spider-Woman und viel Action

Mit „Madame Web“ erscheint nächstes Jahr bereits der vierte Ableger des SSU (Sony’s Spider-Man Universe), in dessen Mittelpunkt Cassandra Webb steht. Sie bemerkt eines Tages, dass sie übermenschliche Kräfte verfügt, die es ihr erlauben, in die Zukunft zu sehen. Nun, zumindest irgendwie, denn ihr erscheinen lediglich Bruchstücke möglicher zukünftiger Ereignisse. Immer wieder sieht sie in ihren Visionen einen gefährlichen Mann sowie einige junge Frauen.

Bei den anderen Frauen handelt es sich um Julia Carpenter (Spider-Woman 2), Anya Corazon (Spider-Girl) und Mattie Franklin (Spider-Woman 3), die im Trailer bereits kurz in ihren Superheldinnenkostümen zu sehen sind. Als Bösewicht tritt in der kommenden Marvel Comics-Verfilmung Ezekiel Sims in Erscheinung. In den Comics ist er ein angesehener Geschäftsmann, der von einem mystischen Totem ähnliche Kräfte wie Spider-Man erhält.

Während Ezekiel in den Comics eher die Rolle eines Antihelden einnimmt, der Spider-Man von den übernatürlichen Wurzeln seiner Kräfte überzeugen und ihn beschützen will, scheint er im „Madame Web“-Kinofilm klar der Antagonist zu sein. An mehreren Stellen im Trailer ist er in einem Kostüm zu sehen, dass an Spider-Mans erinnert. Zudem scheint er Cassandra und den anderen Spider-Women ordentlich zuzusetzen.

Rund um die Story der Comic-Adaption machen Sony Pictures und Marvel Entertainment aktuell noch ein großes Geheimnis. Bekannt ist bisher lediglich, dass es sich beim Kinofilm um einen Thriller handeln soll, in dessen Verlauf Cassandra gezwungen ist, drei jungen Frauen zu helfen. In ihrer Zukunft könnten große Dinge auf Anya, Julia und Mattie zu warten, doch um ihr Schicksal erfüllen zu können, müssen sie die Gefahren der Gegenwart überstehen.

„Madame Web“ entsteht unter der Regie von S.J. Clarkson („Jessica Jones“, „The Defenders“), die gemeinsam mit Claire Parker auch das Drehbuch geschrieben hat, nach einer Geschichte von Kerem Sanga. Produziert wird die Comic-Adaption von Columbia Pictures und Di Bonaventura Pictures in Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment.

Die Hauptrolle der Cassandra Webb spielt Dakota Johnson. In den Nebenrollen sind Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced und Tahar Rahim zu sehen. Weitere Rollen im Thriller übernehmen Mike Epps,Emma Roberts, Adam Scott sowie Zosia Mamet.

„Madame Web“ startet am 14. Februar 2024 in den deutschen Kinos.

Offizieller Trailer:

Offizielle Vignette „See the future“:

Wie gefällt euch der erste Trailer zum Marvel-Film „Madame Web“?

