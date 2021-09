Venom – Let There Be Carnage: PlayStation-exklusiver Vorgeschmack auf den Kinofilm

Carnage sorgt in der "Venom"-Fortsetzung für mächtig Unruhe.

Am 21. Oktober kommt hierzulande „Venom: Let There Be Carnage“ in die Kinos. Um auf die Blockbuster-Fortsetzung einzustimmen, hat Sony Pictures Entertainment in der letzten Stunde ein Playstation-exklusives Sneak Peek veröffentlicht.

Im Film werdet ihr erfahren, wie es zwischen dem Journalisten Eddie Brock und seinem teuflischen Parasiten weitergeht. Die Beiden haben ihre Verbindung zueinander vertieft und sich auf ein paar Kompromisse geeignet. Eddie möchte nämlich unbedingt seine Karriere vorantreiben. Diese Chance bietet sich an, als der gefährliche Serienmörder Cletus Kasady auftaucht, um mit ihm über seine Taten zu sprechen.

Bei Kasadys Hinrichtung kommt es jedoch zum Disaster: Er verwandelt sich in die blutrünstige Bestie Carnage und fängt an, die gesamte Umgebung zu verwüsten. Eddie Brock beziehungsweise Venom sieht sich gezwungen, einzugreifen. Genau diesen Verwandlungsprozess dürft ihr euch in der unten eingebundenen Vorschau ansehen.

Mit einer Laufzeit von 95 Minuten fällt die Fortsetzung relativ kurz aus. Damit handelt es sich neben „Fantastic Four: Rise of the Silver Surver“ um den kürzesten Marvel-Film. Der erste Ableger verfügt über eine Laufzeit von 113 Minuten und ist damit 18 Minuten länger. Das Geschehen ist dieses Mal actionreicher und intensiver. Eine tiefgründige Handlung solltet ihr eher nicht erwarten.

Überwiegend positive Eindrücke

Die ersten Meinungen zum „Venom: Let There Be Carnage“ liegen bereits vor. Während Teil eins von der Presse mächtig kritisiert wurde, fallen die Wertungen dieses Mal besser aus. Zum Beispiel bezeichnet Simon Thompson den Film als „chaotische und hektische Achterbahnfahrt„. Scott Mendelson hatte zwar Spaß beim Zuschauen, bemängelt aber das verschenkte Potenzial. Die Handlung sei zu dünn und die Nebendarsteller kommen leider kaum zur Geltung.

Wenn ihr selbst gegen Venom antreten möchtet, müsst ihr euch noch bis 2023 antreten. In diesem Jahr erscheint „Marvel’s Spider-Man 2“ für die PlayStation 5. Hier werdet ihr sowohl Peter Parker als auch Miles Morales steuern dürfen.

