Kraven the Hunter: Sony veröffentlicht ersten Trailer zum blutigen Marvel-Film

Während „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ aktuell erfolgreich in den weltweiten Kinos läuft, bereitet Sony Pictures bereits den Start seines nächsten Marvel-Films vor: „Kraven the Hunter“! Zum blutigen Actionstreifen veröffentlichte das Studio nun einen ersten offiziellen Trailer, der uns einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Bösewichts und einige krachend inszenierte Kampfszenen gibt. Das Video findet ihr, wie gewohnt, weiter unten im Artikel.

Anders als im kommenden PlayStation 5-Exklusivspiel „Marvel’s Spider-Man 2“ erleben wir Kraven in seinem ersten eigenen Kinofilm übrigens noch nicht auf der Höhe seines Schaffens, sondern am Anfang seiner Karriere als berüchtigter Jäger. Deshalb zeigt uns der Trailer Bilder aus der Jugend des späteren Schurken, die von der eisernen Hand seines Vaters geprägt ist. Dieser will seinen Söhnen jegliche Schwäche austreiben, damit sie nie zur Beute werden.

Schurken werden nicht geboren, sie werden gemacht

Während eines Jagdunfalls wird Kraven allerdings von einem Löwen angefallen und lebensgefährlich verletzt. Das Blut des Tieres dringt durch eine Wunde in den Körper unserer Hauptfigur ein und verändert diesen. Wie wir im Video sehen, werden nach diesem einschneidenden Vorfall seine Sinne deutlich geschärft und auch seine Kraft sowie Geschwindigkeit erreichen ein geradezu übermenschliches Level.

Warum sich der Körper des Hauptcharakters in „Kraven the Hunter“ durch dieses Ereignis dermaßen verändert, wird im Trailer indes nicht erklärt. Allerdings entwickelte die Figur auch in den Comics Kräfte dieser Art, jedoch nicht durch Löwenblut, sondern durch die Einnahme eines speziellen Kräutertranks. Anschließend konnte Kraven Gewichte von mehreren Tonnen stemmen und bei Sprints eine Spitzengeschwindigkeit von rund 96,5 km/h erreichen.

Darüber hinaus verbesserte der Trank seine Sinne, erhöhte seine Schmerztoleranz und stoppte seinen Alterungsprozess. In den Marvel Comics-Geschichten war die Wirkung dieser Substanz jedoch zeitlich begrenzt. Nach einiger Zeit war Kraven deshalb dazu gezwungen, erneut eine Dosis einzunehmen. Es wirkt so, als habe sich Sony Pictures von dieser Storyline für den kommenden blutigen Kinofilm etwas inspirieren lassen.

Apropos blutig: Im Gegensatz zu den bisherigen „Spider-Man“-Spin-offs aus dem Hause Sony Pictures, „Venom 1+2“ und „Morbius“, erhält „Kraven the Hunter“ in den USA ein R-Rating. Das erlaubt es den Machern, deutlich expliziter bei der Gewaltdarstellung zu werden, wie wir im Trailer bereits in mehreren Szenen sehen.

Die Hauptrolle des Sergei Kravinoff im kommenden Marvel-Film übernimmt Aaron Taylor-Johnson, der als Quicksilver im MCU-Blockbuster „Avengers: Age of Ultron“ bereits Erfahrungen mit Comic-Adaptionen sammeln konnte. Ihm zur Seite stehen Christopher Abbott („Girls“), Ariana DeBose („Westworld“), Fred Hechinger („Fear Street“-Trilogie), Alessandro Nivola („Jurassic Park III“) und Russell Crowe („Gladiator“).

Regie bei „Kraven the Hunter“ führt J.C. Chandor („Triple Frontier“) nach einem Drehbuch von Art Marcum und Matt Holloway („Punisher: War Zone“) sowie Richard Wenk („The Equalizier“). Produziert wird der Film, für den Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures und Marvel zusammenarbeiten, von Avi Arad („Blade“), David Householter („Venom“) und Matt Tolmach („The Amazing Spider-Man“).

„Kraven the Hunter“ startet im Oktober 2023 weltweit im Kino.

Offizieller Red Band Trailer:

Offizielles Poster:

Wie gefällt euch der erste Trailer zum blutigen Marvel-Film „Kraven the Hunter“?

