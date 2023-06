Spider-Man Across the Spider-Verse: Exklusiver PlayStation-Clip und Lyrics Video

Spider-Man Across the Spider-Verse:

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" ist ein Animationsfilm mit Miles Morales.

Miles Morales ist wieder da! Bevor ihr ihn neben Peter Parker bald selbst spielen könnt, dürft ihr euch einen Animationsfilm mit dem jugendlichen Superheld anschauen. Heute ist nämlich „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ in den Kinos gestartet.

Der Spinnenheld aus Brooklyn reist dieses Mal durchs Multiversum und trifft auf eine Spidey-Armee. Als dann eine neue Bedrohung auftaucht, weiß die Gruppe sich nicht weiterzuhelfen. Dabei muss Miles neu erfahren, was Superheld sein bedeutet. Nur so kann er seine liebsten Mitmenschen ein weiteres Mal retten.

Unsere Filmkritik verrät euch, ob der Film einen Kinobesuch wert ist. Zudem erfahrt ihr, worauf genau ihr euch einstellen könnt.

Der tollpatschige Spot im Einsatz

Sony hat am Dienstag einen exklusiven Clip für die PlayStation-Spieler hochgeladen. Hier bekommt ihr eine 90-sekündige Filmszene zu Gesicht. Schaut dabei zu, wie der Superschurke Spot dabei scheitert, einen Laden auszurauben. Protagonist Miles Morales agiert währenddessen gemütlich im Hintergrund.

Gestern lud Sony Pictures Entertainment noch ein Lyrics-Video hoch. Zu hören ist das Lied „Calling“ aus dem offiziellen Soundtrack, den ihr euch über Spotify und Apple Music anhören könnt. Hierfür haben sich der Musikproduzent Metro Boomin und die Rapper Nav, A Boogie with da Hoodie sowie Swae Lee zusammengeschlossen. Das Video besteht aus Filmsequenzen und einem Teil des Songtextes.

Möchtet ihr Spider-Man lieber selbst steuern, müsst ihr euch noch bis Herbst gedulden. Dann kommt „Marvel’s Spider-Man 2“ exklusiv für PlayStation 5 heraus.

