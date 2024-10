The Witcher: Nicht nur Geralt – Weitere wichtige Figur wird in Staffel 4 umbesetzt

The Witcher:

Die vierte Staffel der Netflix-Serie "The Witcher" wirft ihre Schatten voraus. Fans müssen sich nicht nur auf einen neuen Geralt gefasst machen. Auch bei einem anderen Charakter erwartet sie eine kleine Überraschung.

Bis die mittlerweile vierte Staffel von „The Witcher“ beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein wird, ziehen sicherlich noch viele Monate ins Land. Dennoch gelangen immer mehr Details zu den neuen Episoden an die Öffentlichkeit. Während einige davon den Fans bisher richtig gut gefallen haben, dürfte die neueste Nachricht wohl eher für hitzigere Diskussionen sorgen.

Neue Besetzung für die Staffel 4 von The Witcher?

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Schauspieler Liam Hemsworth ab der nächsten Staffel von „The Witcher“ in die Rolle von Hexer Geralt schlüpfen wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte sein Kollege Henry Cavill nach vielen Jahren seinen überraschenden Abschied verkündet. Doch allem Anschein nach ist dies nicht das einzige neue Gesicht, auf das sich die Fans gefasst machen müssen.

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins Redanianintelligence.com hervorgeht, haben die Showrunner von „The Witcher“ allem Anschein nach die Rolle des Hexers Vesemir neu besetzt. Noch in der zweiten Staffel hatte Schauspieler Kim Bodina diesen nicht ganz unwichtigen Charakter verkörpert.

Bisher ist nicht bekannt, wer ihn in der Staffel 4 ersetzen wird. Immerhin ist Vesemir in der Romanvorlage von Autor Andrzej Sapkowski ein wichtiger Faktor. Er bildete eine Vielzahl von Hexern der Wolfsschule unter anderem im Schwertkampf aus. Zu einem seiner besten Schüler zählt Geralt von Riva, was die enge Verbindung zwischen diesen beiden Männern erklärt.

Wann startet die Staffel 4 von The Witcher?

Bisher hat Netflix keinen konkreten Starttermin für die vierte Staffel von „The Witcher“ verkündet. Es steht bereits fest, dass die Premiere zu einem nicht näher bekannten Termin des Jahres 2025 erfolgen wird. Vor dem nächsten Sommer dürfte Geralt wohl nicht wieder in den Kampf ziehen.

Die Dreharbeiten für die neuen Episoden sind noch nicht final abgeschlossen, danach folgt zudem eine umfangreiche Phase der Nachbearbeitung. Nach einer kurzen Pause beginnen umgehend die Dreharbeiten für die fünfte und somit finale Staffel.

