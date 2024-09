The Witcher: Animationsfilm lässt länger auf sich warten – exklusiver Clip

The Witcher:

Netflix gab bekannt: Die Ausstrahlung des nächsten "The Witcher"-Animationsfilms verzögert sich ein wenig. Immerhin dürft ihr einen exklusiven Clip anschauen, der euch einen Eindruck vermittelt.

Der Animationsfilm „The Witcher: Sirens of the Deep“ startet später als ursprünglich geplant. Statt Ende dieses Jahres findet der Release erst am 11. Februar 2025 statt.

Die Handlung des Films kurz erklärt: Bevor die Rivalität zwischen den beiden Königreichen in einem heftigen Krieg ausarten, muss Geralt ein mysteriöses Rätsel lösen. Dabei muss er sich auf alte und auch neue Freunde verlassen können.

Neben dem Termin haben die Verantwortlichen einen exklusiven Clip hochgeladen, der euch einen kurzen Einblick ins Fantasy-Abenteuer gibt. Im besagten Clip sitzen Geralt von Riva und Rittersporn am Feuer. Wie eigentlich immer geht Rittersporn dem Hexer mal wieder auf die Nerven. Seht jetzt selbst:

Um den Film sehen zu können, braucht ihr ein gültiges Netflix-Abonnement. Die günstigste Variante kostet nur 4,99 Euro pro Monat, enthält jedoch Werbung. Davon bleibt ihr verschont, wenn ihr euch für das Standard-Abo für 13,99 Euro im Monat entscheidet. Besteht ihr auf 4K und HDR, müsst ihr monatlich 19,99 Euro zahlen.

Angekündigt wurde „The Witcher: Sirens of the Deep“ im Dezember 2023. Alle Infos davon findet ihr im verlinkten Beitrag.

Nach „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ ist es schon der zweite Animationsfilm für Netflix. Der Erste kam bei den Fans relativ gut an und konnte auch in unserer Filmkritik größtenteils überzeugen.

Die Live-Action-Serie geht übrigens ebenso weiter. In Staffel 4, die voraussichtlich irgendwann nächstes Jahr startet, bekommt ihr erstmals Liam Hemsworth als Geralt von Riva zu sehen. Den Teaser-Trailer zur Staffel findet ihr hier.

Wie geht es im Spiele-Universum weiter? CD Projekt RED ist aktuell mit der Entwicklung des nächsten „The Witcher“-Hauptteils beschäftigt. Nach der abgeschlossenen Trilogie mit Geralt von Riva steht diesmal ein anderer, noch unbekannter Charakter im Mittelpunkt. Zudem erwartet euch ein Remake von Teil eins, das aber erst nach dem neuen Hauptableger erscheint.

Ein weiteres Buch ist ebenfalls auf dem Weg. Schriftsteller Andrzej Sapkowski hat sein nächstes Werk fast fertig geschrieben, teilte er neulich mit.

Weitere Meldungen zu The Witcher: Sirens of the Deep.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren