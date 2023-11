The Witcher Sirens of the Deep: Netflix kündigt neuen Animationsfilm mit Teaser an

The Witcher Sirens of the Deep:

Nachdem es zuletzt schon einige Gerüchte gab, kündigte Netflix nun offiziell den Animationsfilm "The Witcher: Sirens of the Deep" mit einem kurzen Teaser an. Der neueste Ableger des düsteren Fantasy-Universums soll 2024 erscheinen.

"The Witcher: Sirens of the Deep" startet 2024 exklusiv bei Netflix.

Gestern Abend gab Streaming-Anbieter Netflix im Rahmen seiner aktuell laufenden Geeked Week 2023 bekannt, dass sein „The Witcher“-Universum mit einem weiteren Spin-off ausgebaut wird. Hierbei handelt es sich um einen neuen Animationsfilm mit dem Titel „The Witcher: Sirens of the Deep“, der 2024 starten soll. Das anlässlich der Ankündigung veröffentlichte Teaser-Video könnt ihr euch wie immer unten im Artikel selbst ansehen.

Geralt ist wieder auf Monsterjagd

Beim kommenden Film handelt es sich um die Adaption der Kurzgeschichte „Ein kleines Opfer“. Diese wurde erstmals in der Kurzgeschichtensammlung „Das Schwert der Vorsehung“ von Andrzej Sapkowski veröffentlicht. Darin soll Hexer Geralt von Riva Jagd auf Fischmenschen machen. Allerdings lehnt der Weiße Wolf den Auftrag ab, da er nicht eine vernunftbegabte Rasse auslöschen will. Fürst Agloval will von seinem Vorhaben jedoch nicht abrücken.

Zeitlich spielt „The Witcher: Sirens of the Deep“ zwischen den Episoden 5 und 6 der 1. Staffel der Serie. Bis zum Beginn der Hauptgeschichte vergehen also noch rund 20 Jahre. Nach seinem ersten Treffen mit Yennefer bereist Geralt einmal mehr die Weiten des Kontinents. Gemeinsam mit seinem Begleiter Rittersporn und dessen „Rivalin“ Essi erleben sie in „Ein kleines Opfer“ ein gefährliches Abenteuer, das sie in mehr als nur einer Hinsicht auf die Probe stellen soll.

Obwohl wichtige Charaktere wie Ciri und Yennefer nicht vorkommen, zählt die Kurzgeschichte für viele Fans zu den besten „The Witcher“-Storys.

Wie schon der Animationsfilm „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ entsteht auch „Sirens of the Deep“ im südkoreanischen Studio Mir („Die Legende von Korra“), die aktuell ebenfalls an einer „Devil May Cry“-Zeichentrickserie arbeiten. Regie beim kommenden Film wird Kang Hei Chul führen. Das Drehbuch stammt indes von Rae Benjamin und Mike Ostrowski. Lauren Schmidt Hissrich fungiert als Produzentin, während Sapowski als kreativer Berater mitwirkt.

Doug Cockle leiht Geralt, wie schon in den „The Witcher“-Spielen, im englischen Originalton seine Stimme. Zudem kehren mit Anya Chalotra und Joey Batey zwei Stars der Netflix-Serie zurück, um Yennefer und Rittersporn zu sprechen. Christina Wren („Man of Steel“) wird Essi vertonen.

„The Witcher: Sirens of the Deep“ soll gegen Ende 2024 exklusiv bei Netflix verfügbar sein.

Ankündigung:

Offizieller Teaser:

Freut ihr euch auf den Netflix-Animationsfilm „The Witcher: Sirens of the Deep“?

