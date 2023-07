The Witcher Season 3: Trailer zeigt, wie es mit Ausgabe 2 weitergeht

Die dritte Season von "The Witcher 3" wird in Kürze fortgesetzt. Mit dabei ist letztmalig Henry Cavill, der sich zusammen mit den anderen Figuren der TV-Serie in einem Trailer zeigt.

Nachdem die dritte Season der Netflix-Serie „The Witcher“ kürzlich mit der ersten Hälfte der Episoden an den Start ging, folgen am 27. Juli 2023 die restlichen Folgen. Welche Geschehnisse darin in den Fokus rücken, deutet schon heute ein Trailer an, der zu „Volume 2“ veröffentlicht wurde und eine Länge von rund zwei Minuten hat. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Während die Handlung der dritten Staffel mit den bevorstehenden Episoden finalisiert wird und sich Fans auf eine vierte Staffel einstellen können, steht fest: Mit der aktuellen Staffel endet auch die Zeit des bisherigen Hauptdarstellers Henry Cavill. Er gab schon im vergangenen Jahr bekannt, dass er seine Hauptrolle als Geralt von Rivia nach Staffel 3 aufgeben wird. In seine Rolle schlüpft der „The Hunger Games“-Star Liam Hemsworth.

Die „The Witcher“-Serie basiert weitgehend auf Andrzej Sapkowskis namensgebende Bestseller-Fantasy-Buchreihe, während auch Elemente aus dem RPG von CD Projekt enthalten sind.

Mehrere Spiele in Arbeit

Die gleichnamige Spielereihe konnte mittlerweile die Verkaufsmarke von 75 Millionen überschreiten. Und mehr ist in Arbeit. So gab CD Projekt im Oktober des vergangenen Jahres bekannt, dass man an einer neuen Trilogie sowie an Spin-offs arbeitet.

Mit dabei sind ein „vollwertiges Remake“ des ursprünglichen „The Witcher“ sowie „Project Sirius“, eine neue Version der Serie, die beim US-Studio The Molasses Flood entwickelt wurde und zwischenzeitlich wieder in eine frühere Phase überging.

Falls ihr den überragenden dritten Teil bisher verpasst habt: Für rund 30 Euro kann er unter anderem für die PS5 aus dem PlayStation Store geladen werden. Für rund 50 Euro gibt es die Complete Edition, die ebenfalls die Erweiterungen des Abenteuers von Hexer Geralt umfasst.

Weitere Meldungen zu The Witcher:

Nachfolgend kann das anfangs erwähnte Video zur Fortsetzung der dritten Staffel von „The Witcher“ abgeschaut werden. Was die ersten Episoden zu bieten haben und ob es sich lohnt, dafür den Fernseher anzuschalten, verraten wir euch in diesem Artikel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Witcher Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren