The Witcher 3: CD Projekts erfolgreichster Titel – Beeindruckender Meilenstein erreicht

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts nannte CD Projekt neue Verkaufszahlen zum erfolgreichen Fantasy-Rollenspiel "The Witcher 3: Wild Hunt". Wie bekannt gegeben wurde, verkaufte sich das letzte große Abenteuer von Geralt in den letzten Monaten weiter auf einem beeindruckenden Niveau.

"The Witcher 3: Wild Hunt" entwickelte sich zum erfolgreichsten Titel von CD Projekt.

Auch mehr als acht Jahre nach dem ursprünglichen Release im Mai des Jahres 2015 gehört CD Projekts „The Witcher 3: Wild Hunt“ weiterhin zu den beliebtesten Rollenspielen überhaupt.

Wie das polnische Studio im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bekannt gab, erreichten die Verkaufszahlen des Fantasy-Abenteuers kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein.

So verkaufte sich „The Witcher 3: Wild Hunt“ weltweit mehr als 50 Millionen Mal. Da im April des vergangenen Jahres noch von 40 Millionen abgesetzten Einheiten die Rede war, kamen seitdem rund zehn Millionen Verkäufe hinzu.

Angesichts des Alters von „The Witcher 3: Wild Hunt“ ein stattlicher Wert, der auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein dürfte.

Weitere Portierungen und eine erfolgreiche Netflix-Serie

Zum einen wurde das Rollenspiel nach dem ursprünglichen Release für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One für weitere Plattformen veröffentlicht. Während die Umsetzung für Nintendos Switch beispielsweise Anfang 2021 veröffentlicht wurde, erschienen die nativen Portierungen auf die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S Ende 2022.

Darüber hinaus dürften die Verkaufszahlen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ von der erfolgreichen Netflix-Serie zu „The Witcher“ profitiert haben, die sowohl von den Kritikern als auch den Fans sehr positiv aufgenommen wurde. Die Netflix-Serie startet am 29. Juni dieses Jahres in ihre mittlerweile dritte Staffel.

Angesichts der Popularität der Marke dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass aktuell an gleich mehreren Projekten zu „The Witcher“ gearbeitet wird. Zum einen bestätigten die Verantwortlichen von CD Projekt eine neue Rollenspiel-Trilogie. Da sich die Entwicklung noch in einem sehr frühen Stadium befindet, wird allerdings noch einiges an Zeit ins Land gehen, ehe konkrete Details oder Spielszenen veröffentlicht werden.

Selbiges gilt für ein Spin-off, das aus einer Zusammenarbeit zwischen CD Projekt und The Molasses Flood hervorgeht. Das Spin-off entsteht aktuell unter dem Codenamen „Project Sirius“ und soll unter anderem eine Mehrspieler-Komponente umfassen.

Den vorläufigen Schlusspunkt unter die neuen „The Witcher“-Projekt setzt das 2022 angekündigte Remake zum ersten Teil, bei dem es sich laut CD Projekt mehr um eine moderne Neuinterpretation mit einer offenen Welt als eine 1:1-Umsetzung des 2007 veröffentlichten Klassikers mit einer neuen Technik handeln wird.

Quelle: CD Projekt

