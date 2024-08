The Witcher: Mehr Geralt – Autor hat das nächste Buch der Reihe fertig geschrieben

The Witcher:

Die nähere Zukunft sieht für die Fans von „The Witcher“ so rosig aus wie schon lange nicht mehr. Derzeit laufen nämlich nicht nur die Dreharbeiten für die Staffel 4 der gleichnamigen Netflix-Serie auf Hochtouren, bei der erstmals Liam Hemsworth anstatt Henry Cavill als Geralt zu sehen sein wird. Doch damit nicht genug: Schon bald gibt es noch mehr Nachschub rund um den legendären Hexer – aber anders als viele denken mögen.

Neue Abenteuer vom Witcher stehen an

Vor kurzem meldete sich Schriftsteller Andrzej Sapkowski bei einem Interview mit dem Magazin Chimères mit einer freudigen Nachricht zu Wort. Wie der Pole verkündet hat, konnte er vor kurzem die Arbeiten an seinem neuesten Buch der Romanreihe von „The Witcher“ abschließen. Seinen Aussagen zufolge habe er hierfür zirka zwei Jahre benötigt – eine Zeitspanne, an der sich George R.R. Martin gerne mal orientieren dürfte.

Weitere Details ließ sich Sapkowski während des Interviews leider nicht entlocken. So gibt es bisher beispielsweise keinerlei Informationen zur Story des neuen Witcher-Romans. Auch ein Veröffentlichungstermin steht derzeit nicht fest. Allerdings hatte der Schriftsteller bereits vor einiger Zeit erklärt, dass zwischen der Fertigstellung des Buches und dessen Veröffentlichung mindestens ein Jahr vergehen dürfte.

Sollte sich an diesem Zeitplan nichts geändert haben, ist nicht vor dem August 2025 mit den neuen Abenteuern des Hexers Geralt von Riva zu rechnen. Fest steht zumindest, dass es sich um einen eigenständigen und in sich abgeschlossenen Roman handeln wird, der kein Teil der großen Saga sein soll. Der Fokus soll diesmal fast ausschließlich auf Geralt liegen, was vielen Fans sicherlich sehr gefallen dürfte.

Wann startet die Staffel von The Witcher bei Netflix?

Es bleibt abzuwarten, was als Erstes passieren wird: die Veröffentlichung des neuen Romans von Andrzej Sapkowski oder die Premiere der vierten Staffel von „The Witcher“ bei Netflix.

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Dreharbeiten für die neuen Episoden erst zur Hälfte abgeschlossen sind. Demnach werden sicherlich noch einige Monate ins Land ziehen, bevor die neue Staffel im Stream zu sehen sein wird. Vor dem Jahr 2025 ist keinesfalls mit Season 4 zu rechnen.

