The Witcher 4: Geralt kehrt offenbar zurück, aber...

Bekanntermaßen arbeitet CD Projekt an einer neuen Trilogie zu "The Witcher". Wie Doug Cockle, die Synchronstimme von Geralt, in einem Video andeutete, soll der beliebte Hexer im nächsten Teil zurückkehren. Wie Cockle andeutet, aber wohl nur in einem überschaubaren Rahmen.

Wie mittlerweile die meisten mitbekommen haben dürften, entsteht bei CD Projekt aktuell eine neue Trilogie zu „The Witcher“. Wie das polnische Studio kurz nach der Ankündigung klar stellte, wurde die Geschichte von Geralt mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ abgeschlossen.

Dies bedeutet aber offenbar nicht, dass Geralt in der neuen Trilogie keine Rolle spielen wird. In einem Video nannte Doug Cockle, die englische Synchronstimme des beliebten Hexers, nämlich ein interessantes Detail. Wie Cockle bestätigte, soll Geralt im nächsten „The Witcher“-Abenteuer ebenfalls einen Auftritt haben.

Allerdings sollten die Fans hier wohl nicht zu viel erwarten. Wie Cockle ergänzte, liegt der Fokus des Abenteuers wie bereits von CD Projekt kommuniziert auf anderen Charakteren beziehungsweise Geschichten.

Ausmaß von Geralts Auftritt noch unklar

„The Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann dazu jedoch nichts sagen. Geralt wird Teil des Spiels sein. Wir wissen nur nicht, in welchem ​​Ausmaß, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren. Es geht dieses Mal also nicht um ihn“, führte Cockle aus.

Wie der Synchronsprecher von Geralt ergänzte, hat auch er das Skript des nächsten „The Witcher“-Titels bislang nicht zu Augen bekommen.

Cockle weiter: „Ich bin gespannt, es herauszufinden. Ich will es wissen! Ich habe noch kein Drehbuch gesehen. Aber ich könnt es euch auch nicht sagen, wenn ich eines hätte. Das ist die Sache. Ich könnte also schamlos lügen, aber das tue ich nicht … oder doch?“ Zuletzt äußerte sich Cockle Ende 2023 zur neuen „The Witcher“-Trilogie.

Seinerzeit stellte er die Theorie auf, dass sich die Geschichte auf Ciri konzentrieren könnte. Eine Vermutung, die auch von einem großen Teil der Community geteilt wird.

CD Projekt geht neue Wege

In den letzten Wochen sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt mehrfach über den nächsten „The Witcher“-Titel. Auf einer Investorenkonferenz Anfang April wies das polnische Studio beispielsweise darauf hin, dass die Entwickler an diversen Neuerungen arbeiten, mit denen sie „kreative Risiken“ eingehen.

„Ich glaube, was ich sagen will, ist, dass ihr nicht erwarten solltet, sozusagen ein The Witcher 3 in einer neuen Verkleidung zu erhalten. Natürlich bauen wir auf dem auf, was vorher war und was wir gelernt haben. Aber wir werden neue Gameplay-Elemente und neue Mechaniken hinzufügen, die ihr in unseren vorherigen Spielen so noch nicht gesehen habt“, kommentierte Co-CEO Michał Nowakowski das Ganze.

Zudem hieß es im April, dass derzeit rund 400 Entwickler und somit knapp die Hälfte von CD Projekts Belegschaft in die Entwicklung von „Project Polaris“, so der Arbeitstitel des neuen „The Witcher“-Titels, involviert sind. Wann das ambitionierte Projekt erscheint, verriet CD Projekt nicht.

Vor 2026 sollten wir aber wohl nicht mit dem Start der neuen „The Witcher“-Trilogie rechnen.

