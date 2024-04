The Witcher 4: „Etwas, das wir bisher noch nicht getan haben“ – CD Projekt über kreative Risiken

Anlässlich der Geschäftszahlen zum abgeschlossenen Quartal lieferte uns CD Projekt in dieser Woche Status-Updates zu mehreren Projekten, an denen das polnische Studio arbeitet.

Unter anderem wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass derzeit ein 403 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starkes Team an „The Witcher 4“ arbeitet. Dies entspricht 64 Prozent der internen Belegschaft. Weiter führte CD Projekt aus, dass sich „Project Polaris“, so der Arbeitstitel des neuen „The Witcher“-Titels, weiterhin in der Vorproduktion befindet.

Ergänzend zu diesen Angaben verlor CD Projekts Co-CEO Michał Nowakowski im Rahmen einer Investorenkonferenz ein paar Worte über den nächsten „The Witcher“-Titel. Wie Nowakowski anmerkte, wird CD Projekt hier nicht nur die Erfahrungen der Vergangenheit berücksichtigen. Darüber hinaus dürfen wir uns auf „diverse innovative Elemente“ freuen.

CD Projekt geht bewusst kreative Risiken ein

Die Entwicklung von „Project Polaris“ kommentierte Nowakowski wie folgt: „Das Eingehen von Risiken durch innovative Elemente und die Entwicklung eines neuen Spiels sind immer ein kreatives Risiko. Vor allem da wir versuchen, neue Grenzen zu stecken und neue Pfade zu erkunden. Etwas zu tun, das wir vorher noch nicht gemacht haben.“

„Ich glaube, was ich sagen will, ist, dass ihr nicht erwarten solltet, sozusagen ein The Witcher 3 in einer neuen Verkleidung zu erhalten. Natürlich bauen wir auf dem auf, was vorher war und was wir gelernt haben. Aber wir werden neue Gameplay-Elemente und neue Mechaniken hinzufügen, die ihr in unseren vorherigen Spielen so noch nicht gesehen habt.“

„Ich würde sagen, solche Dinge zu tun, ist immer ein Risiko. Es ist nicht einfach nur eine Wiederholung dessen, was zuvor gemacht wurde“, so CD Projekts Co-CEO weiter.

Der Startschuss einer neuen Trilogie

Allzu viele Details zum nächsten Kapitel der „The Witcher“-Saga nannte CD Projekt leider nicht. Im Prinzip wissen wir nur, dass wir es bei „Project Polaris“ mit dem ersten Teil einer neuen „The Witcher“-Trilogie zu tun haben. Darüber hinaus gab CD Projekt bekannt, dass die Entwickler bei den Arbeiten an dem Rollenspiel Abschied von der hauseigenen RED-Engine nahmen.

Zukünftig entstehen die Spiele von CD Projekt auf Basis der Unreal Engine 5. Laut den Entwicklern von CD Projekt liefert die Unreal Engine 5 diverse technische Vorteile, die vor allem die Arbeiten an Open-World-Titeln erleichtern.

„The Witcher 4“ beziehungsweise „Project Polaris“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Je nachdem, wie lange sich die Entwicklung noch hinzieht, könnte CD Projekt zudem die nächste Konsolen-Generation berücksichtigen.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren