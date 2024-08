The Witcher 4: Großer Meilenstein steht bevor – CD Projekt liefert Status-Update

The Witcher 4:

Im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt unter anderem über den Auftakt der neuen "The Witcher"-Saga. Wie das Studio verriet, steht die Entwicklung von "The Witcher 4" kurz davor, den nächsten großen Meilenstein zu erreichen.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von CD Projekt aktuell an gleich mehreren neuen Projekten. Darunter einer ganz neuen Trilogie in der Welt von „The Witcher“.

Der vierte Teil der „The Witcher“-Reihe entsteht unter dem Codenamen „Project Polaris“ und steht aktuell im Mittelpunkt von CD Projekts Bemühungen. Wie das Studio Ende Mai bestätigte, arbeiten intern nicht weniger als 400 Menschen am nächsten „The Witcher“-Abenteuer. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen lieferte uns CD Projekts Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz ein Status-Update zu dem Rollenspiel.

Laut Nielubowicz macht „The Witcher 4“ intern entsprechende Fortschritte und steht kurz davor, einen großen Meilenstein zu erreichen.

Der Abschluss der Vorproduktion steht bevor

Wie der CFO verkündete, wird der nächste große „The Witcher“-Titel die Vorproduktion in Kürze verlassen und in die Vollproduktion übergehen.

„Das Polaris-Team, das hart am nächsten Spiel der Witcher-Saga arbeitet, hat erhebliche Fortschritte gemacht, die es uns bald ermöglichen werden, die Vorproduktion abzuschließen und dieses Projekt in die vollständige Produktionsphase zu überführen“, so Nielubowicz.

Auf auf „Project Orion“, den Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, ging CD Projekts Chief Financial Officer kurz ein: „Die letzten sechs Monate waren auch für unser Studio in Boston eine arbeitsreiche Zeit.“

„Dort legt eine Gruppe von CD Projekt RED-Veteranen, die jetzt von neu eingestellten talentierten Entwicklern unterstützt werden, den Grundstein für ein weiteres Cyberpunk-Spiel mit dem Codenamen Orion.“

Dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Geralt freuen?

Schon vor einer ganzen Weile bestätigte CD Projekt, dass das Studio die Geschichte rund um Geralt von Riva mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ zum Abschluss brachte. Trotz allem dürfen wir uns in „The Witcher 4“ offenbar auf ein Wiedersehen mit Geralt freuen.

Dies ließen zuletzt zumindest die Aussagen von Geralts Synchronsprecher Doug Cockle vermuten.

Cockle dazu: „„The Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann dazu jedoch nichts sagen. Geralt wird Teil des Spiels sein. Wir wissen nur nicht, in welchem ​​Ausmaß, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren. Es geht dieses Mal also nicht um ihn.“

Der Auftakt der neuen „The Witcher“-Trilogie erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Zu einem möglichen Releasezeitraum äußerte sich CD Projekt bislang nicht.

