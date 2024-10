God of War TV-Serie: Reboot bestätigt? Neuer Showrunner übernimmt das Projekt

Ende 2022 kündigten Amazon und PlayStation Productions die laufenden Arbeiten an einer TV-Serie zum PlayStation-Hit „God of War“ an. Nachdem es um das Projekt in den letzten Monaten recht still wurde, erreichten uns kürzlich unerfreuliche Neuigkeiten.

Wie Deadline erfahren haben möchte, sollen sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, den bisherigen kreativen Fortschritt zu verwerfen und die TV-Serie komplett neu aufzubauen. Während sich Amazon und PlayStation Productions zu diesen Angaben bislang nicht äußerten, scheinen sich die Hinweise auf einen Neustart des Projekts aktuell zu verdichten.

Laut einem neuen Bericht von Deadline übernahm mit Roger D. Moore nämlich ein neuer Showrunner, Autor und ausführender Produzent die Arbeiten an der TV-Serie von „God of War“.

Woran arbeitete Moore in der Vergangenheit?

In den letzten Jahren war Moore in die Arbeiten an mehreren namhaften Projekten involviert. Beispielsweise wirkte er als Autor an „Star Trek: The Next Generation“ mit und nahm anschließend eine kreative Schlüsselrolle bei „Star Trek: Deep Space Nine“ ein.

Zudem fungierte er beim Reboot von „Battlestar Galactica“ als Showrunner. „Outlander“ und „For All Mankind“ gehören zu den weiteren Werken, die von Moores Erfahrung profitierten.

Moore stößt im Rahmen eines mehrjährigen Gesamtvertrags mit Sony zur TV-Serie von „God of War“. Weiter heißt es, dass Sony Santa Monicas Creative Director Cory Barlog unter Moore weiterhin als Executive Producer der TV-Serie fungieren wird.

Ob es im Zuge der Neubesetzung des Showrunner-Postens in der Tat zu einem Reboot der TV-Serie kam, ließen die Verantwortlichen offen.

Mehrere kreative Köpfe sollen das Projekt verlassen haben

Laut einem vor wenigen Tagen von Deadline veröffentlichten Bericht gingen im Zuge der Neuausrichtung des Projekts mehrere führende Köpfe von Bord. Darunter der bisherige Showrunner Rafe Judkins („The Wheel of Time“).

Auch die ausführenden Produzenten Hawk Ostby und Mark Fergus sollen das Team nach der Fertigstellung mehrerer Skripts für die erste Season verlassen haben.

„Die Studios wollen offenbar eine andere kreative Richtung einschlagen, obwohl eine Quelle gegenüber Deadline berichtete, dass die Drehbücher des Trios sowohl von Sony als auch von Prime gelobt wurden“, berichtete Deadline weiter.

„Der Plan von Sony und Amazon besteht darin, einen ganz neuen Autorenraum für die Serie zu mieten, die für Prime weiterhin ein wichtiger Aktivposten ist.“

Amazon und PlayStation Productions äußerten sich zum Fortschritt der Arbeiten an der TV-Serie von „God of War“ nicht. Daher ist leider unklar, wann wir mit ersten handfesten Infos oder gar Eindrücken rechnen dürfen.

