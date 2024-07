God of War: Atreus eine schreckliche Fehlbesetzung? David Jaffe bekommt Gegenwind

David Jaffe, der aufgrund seiner Tätigkeit als anfänglicher Director und Lead Designer als Schöpfer der “God of War”-Reihe gilt, konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr an seine damaligen Erfolge anknüpfen. Nach dem “Twisted Metal“-Reboot aus dem Jahr 2012 erfolgte in seinem eigenen Studio namens The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency die Entwicklung des 2017 veröffentlichten “Drawn to Death”. Nach einem Metascore von nur 56 kam es im Folgejahr zur Schließung des Studios.

Trotz des Rückschlags beschäftigt sich David Jaffe weiterhin mit der Gamingbranche, wenn auch vorrangig in seinen Shows auf YouTube. Hier kam es zuletzt zu einer Aussage, die in den sozialen Netzwerken reichlich diskutiert wird.

Auf visueller und spielerischer Ebene ein schrecklicher Charakter – Kritik an Atreus

In “God of War” ist Kratos nicht mehr allein unterwegs. In den jüngsten Teilen gesellte sich sein Sohn Atreus hinzu. Er wurde im Soft-Reboot aus dem Jahr 2018 eingeführt und spielte in “God of War Ragnärok”, das 2022 die PlayStation-Konsolen eroberte, eine noch gewichtigere Rolle.

Während Atreus im ersten Spiel hauptsächlich als Begleiter fungierte, lag in der direkten Fortsetzung der Fokus darauf, ihn stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Dadurch erhielt er eigenständige Abschnitte, darunter bemerkenswerte Momente, die nicht bei allen Fans Anklang fanden.

Zu dieser Gruppe gehört offensichtlich David Jaffe, der in einem kürzlich geführten Interview mit John Garvin, Drehbuchautor und Director von “Days Gone”, Kritik an der Besetzung übte. „Atreus ist sowohl auf visueller als auch auf spielerischer Ebene ein schrecklicher Charakter“, so sein Kommentar.

Laut Jaffes Meinung habe “God of War: Ragnarök” nicht überzeugend darlegen können, warum Atreus der nächste Protagonist von “God of War” sein sollte, obwohl das Spiel dies offensichtlich versucht hatte.

Die Grundidee stieß zwar auch bei Jaffe auf Interesse und er mochte die Vorstellung, dass Kratos einen Sohn hat. Letztlich war er jedoch enttäuscht, als die Darstellung von Atreus nicht den Eindruck eines „coolen“ Charakters vermitteln konnte, der den Spieler am Ende von “Ragnarök” beeindrucken würde. So sei der „Ich möchte dieser Typ sein“-Funke nicht übergesprungen.

Jaffe betonte ergänzend, dass er Kratos nach wie vor faszinierender findet als seinen Sohn, auch wenn der Übergang der Hauptfiguren einer Serie oft dazu führe, dass der ausscheidende Protagonist weniger interessant wirken soll.

Community übt Kritik an Jaffe, aber es gibt auch vereinzelte Zustimmung

In den sozialen Netzwerken werden Jaffes Aussagen hitzig diskutiert. Auf Reddit schrieb etwa ein Spieler: “Ich glaube, Jaffe ist immer noch verbittert über diese neuen Spiele. Atreus war während Ragnarök vielleicht nicht der ultimative Krieger, aber ist das nicht Teil der Geschichte? Weil Kratos nicht möchte, dass er wie er von Gewalt und Wut kontrolliert wird?”

Außerdem sei er zu diesem Zeitpunkt ein Teenager und der User ist sich sicher, dass wir längst nicht das Ende von Atreus‘ Geschichte gesehen haben.

Ein anderer: „Insgesamt hat mir Ragnarök nicht so gut gefallen wie das erste Spiel, aber zumindest Atreus hat Spaß gemacht und er ist am Ende ein gutes Stück reifer geworden (wie es sein sollte). Dieser Typ [Jaffe] macht allerdings nichts anderes, als sich über diese Spiele zu beschweren.“

Andere Diskussionsteilnehmer verteidigen den Auftritt von Atreus ebenfalls. Allerdings gibt es auch gegenteilige Meinungen, darunter: “Ich glaube, das größte Hindernis für mich, das neue God of War zu spielen, ist Atreus. Er ist einfach so verdammt nervig.” Ein weiterer Kommentar: “Ich erinnere mich, dass die Atreus-Abschnitte furchtbar waren.”

Was haltet ihr von Jaffes Aussage zu Atreus? Und welchen Eindruck hinterließ der Charakter auf euch?

