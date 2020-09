Marvel’s Avengers: Beta sorgte im PSN für einen Rekord

"Marvel’s Avengers" erscheint in dieser Woche für Konsolen und PC.

Square Enix hat mitgeteilt, dass die PS4-Betaversion von „Marvel’s Avengers“ die am häufigsten heruntergeladene Beta in der Geschichte von PlayStation ist. Das ist eine beeindruckende Leistung, die zeigt, wie populär das zugrundeliegende Universum ist.

„Eine heroische Leistung. Die Marvel’s Avengers-Beta war weltweit die am häufigsten heruntergeladene Beta in der Geschichte von PlayStation. Herzlichen Glückwunsch an unser Team von Crystal Dynamics“, heißt es in einem Tweet.

A heroic achievement — the Marvel’s Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg — Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020

Zu beachten ist natürlich: Da die Installationsbasis der PS4 mittlerweile bei 110 Millionen Konsolen liegt, gibt es potentiell mehr Spieler als noch vor einigen Jahren. Trotzdem ist es für „Marvel’s Avengers“ ein großer Erfolg.

Mehr als sechs Millionen Teilnehmer

Schon in der vergangenen Woche gab Square Enix bekannt, dass an der Beta von „Marvel’s Avengers“ mehr als sechs Millionen Leute teilgenommen haben. Sie verbrachten in der Testversion 27 Millionen Stunden Spielzeit und konnten über 300 Millionen Feinde besiegen. Darüber hinaus wurden 175.000 legendäre Ausrüstungsstücke gefunden. Weitere Zahlen zur Beta könnt ihr euch auf der offiziellen Seite anschauen.

„Marvel’s Avengers“ ist von Käufern der Deluxe-Edition bereits spielbar. Der finale Launch erfolgt am 4. September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Die Veröffentlichung der Next-Gen-Fassungen ist für einen späteren Zeitpunkt angesetzt.

Zum Thema

Weitere Inhalte folgen nach de Launch: Im Laufe der Woche gab Square Enix bekannt, dass sich Kate Bishop und Hawkeye in der ersten Post-Launch-Mission hinzugesellen werden. Während des gestrigen War Table-Livestreams wurde zudem ein „Black Panther“-DLC angedeutet, dessen Ankündigung aber wegen des kürzlichen Ablebens von Chadwick Boseman zurückgestellt wurde.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers