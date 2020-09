Marvel’s Avengers: Kein günstiger Spaß – Preise der Mikrotransaktionen bekannt

Bekanntermaßen erhaltet ihr in "Marvel's Avengers" die Möglichkeit, mittels Mikrotransaktionen zusätzliche kosmetische Extras zu erwerben. Wir verraten euch, wie tief ihr dafür in die Tasche greifen müsst.

"Marvel's Avengers" erscheint Ende der Woche.

Auch wenn der offizielle Release erst für Ende der Woche angesetzt ist, gingen die Server des Action-Titels „Marvel’s Avengers“ schon heute online.

Solltet ihr also etwas früher in den Genuss eurer Kopie gekommen sein, könnt ihr schon jetzt loslegen. Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, erhaltet ihr in „Marvel’s Avengers“ die Möglichkeit, mittels Mikrotransaktionen zusätzliche kosmetische Extras zu erwerben. Die entsprechenden Credit-Pakete können ab sofort im PlayStation Store erworben werden.

Doch wie tief müsst ihr dafür in die Tasche greifen? Diese Frage beantwortet euch ein Blick auf die folgende Liste, in der alle vier Versionen der Credit-Pakete inklusive ihrer Preise aufgelistet sind.

Die Credit-Pakete in der Übersicht

500 Credits – 4,99 Euro

2.000 Credits (plus 200 Bonus) – 19,99 Euro

5.000 Credits (plus 1.000 Bonus) – 49,99 Euro

10.000 Credits (plus 3.000 Bonus) – 99,99 Euro

Was bedeutet das Ganze jetzt in der Praxis? Nun das hängt davon ab, welche Art Extra ihr erwerben möchtet. Ein seltener Emote ist beispielsweise für 250 Credits oder umgerechnet knapp 2,50 Euro verfügbar, während ein neues Standard-Outfit in der Regel 700 Credits kostet. Bei legendären Outfits kann der Preis auf bis 1.400 Credits beziehungsweise fast 14 Euro steigen.

Allerdings können die Credits auch im Spiel selbst verdient werden. Für jeden der sechs Launch-Charaktere, die ihr auf die maximale Stufe verbessert, warten 1.300 Credits auf euch. Es versteht sich aber wohl von selbst, dass man hier einiges an Spielzeit und vor allem Grinding einplanen sollte.

„Marvel’s Avengers“ wird am Freitag, den 4. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen zudem Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5.

