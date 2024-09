Venom The Last Dance: Finaler Trailer bestätigt Marvel-Bösewicht auf Thanos-Level

Venom The Last Dance:

Um die Fans auf den baldigen Kinostart einzustimmen, hat Sony Pictures den finalen Trailer von "Venom: The Last Dance" veröffentlicht.

Zwar war „Deadpool & Wolverine“ der einzige Film des Marvel Cinematic Universe, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Dennoch müssen die Superhelden-Fans unter euch nicht lange warten, bevor sie Marvel-Nachschub auf der großen Leinwand zu sehen bekommen.

In Kürze steht nämlich die Premiere von „Venom: The Last Dance“ auf dem Programm, die bereits ihre Schatten vorauswirft – unter anderem in Form eines taufrischen Trailers.

Mächtiger Bösewicht in Venom 3

Ab sofort steht der neueste und gleichzeitig finale Trailer von „Venom: The Last Dance“ bereit, der für die Fans gleich aus mehreren Gründen sehenswert ist. Er bietet nämlich nicht nur zuvor unveröffentlichte Szenen aus dem neuen Superhelden-Film, sondern stellt gleichzeitig den ebenso gruseligen wie mächtigen Antagonisten vor.

Dabei handelt es sich um Knull, dem Herr und Schöpfer der Symbionten. Er ist sehr viel stärker als all seine Kreationen und verfügt gleichzeitig kaum über Schwächen. Er kommt nun auf die Erde, um Venom und somit auch Eddie gnadenlos zu jagen. Das – und einiges mehr – ist in dem neuen Trailer zu sehen.

Im Gegensatz zu „Captain America“ oder „The Avengers“ gehören die Leinwandabenteuer von Venom nicht zum MCU, sondern zum SSU – dem Sony’s Spider-Man Universe. Hierzu zählen unter anderem auch solche Flops wie „Morbius“ und „Madame Web“.

Auch der bald seine Premiere feiernde „Kraven the Hunter“ ist ein Teil des SSU. Die beiden bisher veröffentlichten Venom-Filme waren hingegen deutlich erfolgreicher: Zusammengerechnet haben sie weltweit fast 1,4 Milliarden Dollar in die Kassen spülen können. In der Hauptrolle von Eddie ist auch diesmal wieder Schauspieler Tom Hardy („The Dark Knight Rises“) zu sehen. Regie führte Kelly Marcel, die auch schon bei den ersten Venon-Filmen mitgewirkt hatte.

Weitere News aus der Welt der Filme und Serien:

Wann kommt Venom 3 ins Kino?

Der Kinostart von „Venom: The Last Dance“ ist in Deutschland für den 24. Oktober 2024 geplant. Die Fans in den USA müssen sich hingegen einen Tag länger gedulden. Es ist übrigens das letzte Kapitel der Venom-Trilogie, weitere Filme wird es aktuellen Planungen zufolge nicht mehr geben. Allerdings gibt es bereits seit einiger Zeit Gerüchte rund um einen baldigen Auftritt des schwarzen Symbionten im Marvel Cinematic Universe.

Weitere Meldungen zu Venom: Let There Be Carnage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren