Kraven the Hunter: Seht hier den neuen Trailer zum brutalen Marvel-Film

Wenn gegen Ende dieses Jahres der neue Superhelden-Film „Kraven the Hunter“ in die Kinos kommt, ist es gleichzeitig das Ende eines langen Leidenswegs. Nach einigen Problemen bei den Dreharbeiten gab es gleich mehrere Verschiebungen.

Ursprünglich sollte Kraven bereits am 13. Januar 2023 seine lange erwartete Premiere feiern. Einen dicken Strich durch die Rechnung machte unter anderem der große Hollywood-Streik. Nachdem es in den vergangenen Monaten sehr ruhig geworden war, gibt es nun endlich wieder ein Lebenszeichen: Ein neuer Trailer steht bereit.

So blutig geht es in Kraven the Hunter zur Sache

Der Superhelden-Film „Kraven the Hunter“ ist nicht etwa ein Teil des Marvel Cinematic Universe wie etwa „Deadpool & Wolverine“ oder „The Avengers“. Stattdessen gehört er zum deutlich kleineren The Sony Spider-Man Universe (kurz: SSU). Dazu zählen unter anderem sämtliche Venom-Abenteuer sowie die völlig missratenen „Madame Web“ und „Morbius“.

Bei „Kraven the Hunter“ dreht sich alles um den gleichnamigen Jäger, der nach dem Biss eines ganz besonderen Löwen plötzlich übermenschliche Kräfte erhält. So ist Kraven nicht nur extrem stark und rasend schnell, sondern verfügt auch über besonders geschärfte Sinne.

Das macht ihn vor allem im Kampf zu einem nahezu unbesiegbaren Gegner. Dennoch gibt es Widersacher, die ihm durchaus das Wasser reichen können. Im kommenden Kinofilm bekommt er es unter anderem mit dem ebenfalls sehr mächtigen Aleksei Sytsevich alias Rhino zu tun.

Die Hauptrolle übernimmt übrigens Schauspieler Aaron Taylor-Johnson der bereits bei „Kick-Ass“ sein kämpferisches Können unter Beweis gestellt hat. Außerdem ist Hollywood-Ikone Russell Crowe mit an Bord, die Regie führt J.C. Chandor („All is Lost“). Der just veröffentlichte Trailer gewährt einen Vorgeschmack auf die ebenso blutige wie brutale Action von „Kraven the Hunter“.

Wann läuft Kraven the Hunter im Kino?

Nach mehreren Verschiebungen ist der Kinostart von „Kraven the Hunter“ mittlerweile für den 12. Dezember 2024 geplant – zumindest in Deutschland. Die Filmfans in den USA müssen sich hingegen einen Tag länger gedulden, in Belgien kommt er sogar 24 Stunden früher auf die große Leinwand.

Es ist übrigens nicht der einzige Film des SSU, der dieses Jahr in die Kinos kommt. Bereits für den 25. Oktober 2024 steht die Premiere von „Venom: The Last Dance“ auf dem Programm.

