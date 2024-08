Borderlands: Auch ein finanzieller Flop? Die ersten Zahlen sind da

Bei den Kritikern kam die Verfilmung von "Borderlands" alles Andere als gut an. Doch wie schlug sich der Film an seinem Eröffnungstag in den USA? Nicht viel besser, wie die ersten Zahlen verdeutlichen.

In der vergangenen Woche feierte die Verfilmung des Kult-Shooters „Borderlands“ in den USA ihre Kinopremiere. Schon im Vorfeld zeichnete sich ab, dass Fans von Borderlands um den Film möglicherweise einen großen Bogen machen sollten.

Wie ein Blick auf Plattformen wie Rotten Tomatoes verdeutlicht, fiel die „Borderlands“-Verfilmung bei den Kritikern nämlich reihenweise durch. Doch wie wirkten sich die enttäuschenden Kritiken auf den Kinostart in den USA aus? Die ersten Zahlen, die uns die Kollegen von Variety lieferten, sprechen genau wie die Kritiken eine deutliche Sprache.

Laut Variety spielte „Borderlands“ am Eröffnungstag an 3.125 Standorten lediglich vier Millionen US-Dollar ein und dürfte damit deutlich unter den Erwartungen der Verantwortlichen liegen.

Wie hoch war das Budget der Verfilmung?

Weiter berichtet Variety: „Die Science-Fiction-Komödie läuft ernsthaft Gefahr, mit einem Wert unter zehn Millionen US-Dollar zu starten. Angesichts des Produktionsbudgets von 115 Millionen US-Dollar ein schreckliches Ergebnis. Es könnte sogar noch unter dem letzten Film von Regisseur Eli Roth liegen.“

„Dem Slasher Thanksgiving mit einem bescheidenen Budget, der bei seinem Debüt im letzten Herbst achtstellig einspielte.“

Wie sich die „Borderlands“-Verfilmung hierzulande schlägt, werden wir in wenigen Wochen erfahren. Während der Kinostart in den USA in der letzten Woche erfolgte, ist es hierzulande am Donnerstag, den 22. August 2024 so weit.

Angesichts der enttäuschenden Zahlen aus den USA sollte aber wohl auch in Europa nicht mit einem kommerziellen Erfolg gerechnet werden.

Gebt dem Film eine Chance, bittet Take-Two

Trotz der enttäuschenden Kritiken bittet Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, die Community darum, den Film nicht voreilig abzuschreiben. Stattdessen sollen die Fans der Verfilmung eine Chance geben und sich selbst ein Bild machen.

„Geben wir dem Film eine Chance. Viele Leute haben wirklich hart daran gearbeitet. Das zugrunde liegende geistige Eigentum ist phänomenal, die Besetzung ist großartig. Ich finde das Erscheinungsbild und die Atmosphäre wirklich großartig“, so Zelnick.

Gleichzeitig wies der CEO des Publishers darauf hin, dass ein möglicher Erfolg oder Misserfolg des Kinofilms keinen nennenswerten Einfluss auf das Geschäftsergebnis von Take-Two oder die Zukunft der „Borderlands“-Reihe nehmen wird.

