Borderlands: „Unlustig“ und „eine Katastrophe“ – Film fällt bei Kritikern durch

In dieser Woche feiert der „Borderlands“-Film zumindest in den USA seine Kinopremiere. Bereits im Vorfeld des US-Kinostarts sicherte sich die Disc-Version des Films auf Amazon die Spitze der Charts.

Das war es mit den guten Nachrichten heute aber auch schon. Kurz vor dem Kinostart in den USA erreichten uns nämlich die ersten Stimmen diverser Kritiker, die sich den Film bereits anschauen konnten. Wie sich abzeichnet, scheinen sich die Stimmen der Fans, die dem „Borderlands“-Film schon nach dem ersten Trailer skeptisch gegenüberstanden, zu bewahrheiten.

Zu den wenigen Pluspunkten gehört laut den Kritikern ein Teil des Casts. Kritisiert werden hingegen die uninspirierte Handlung, die Aufmachung des Films sowie die Tatsache, dass vom schrägen und unterhaltsamen Humor der Videospielvorlage im Prinzip weit und breit nichts zu sehen ist.

Das sagen die US-Kritiker

Bitesize Breaks Adriano Caporusso beschrieb seine Eindrücke nach der Premiere wie folgt: „Borderlands ist ein Desaster. Dieser Film ist mit jedem erdenklichen Klischee gefüllt und tauscht das Chaos und die Fantasie der Spiele gegen einen leblosen, unlustigen und visuell abstoßenden Reinfall mit nervigen Charakteren und einer Besetzung ohne ein Fünkchen Chemie aus.“

Loud and Clear Reviews‘ Edgar Ortega führte aus: „Borderlands fühlt sich an, als hätte ein weltfremder Manager eine Vorstellung davon, was die ‚coolen Kids‘ ansprechend finden. Es gibt keinen einzigen aufrichtigen Charaktermoment. Nur nervige Sprüche, die sich veraltet anfühlen, sobald sie den Mund der Schauspieler verlassen. Es ist nicht einmal so schlecht, dass es gut ist, sondern einfach nur ein komplettes Chaos.“

Das Fazit des Awesome Friday!-Reporters Matthew Simpson fällt ebenfalls wenig wohlwollend aus. Simpson: „Oh hey. Ich kann jetzt sagen, dass ich den Borderlands-Film gesehen habe, und dass er wirklich schlecht ist. Ich wollte ihn wirklich mögen.“

„Aber eine uninspirierte Handlung + mehrere lustlose Darstellungen + das seltsame Gefühl, dass er gleichzeitig teuer und billig aussieht, machen ihn zu einem großen Fehlgriff.“

Cate Blanchett als Lichtblick

Zu den wenigen Highlights, die die Kritiker hervorheben, gehört die Performance von Cate Blanchett. Blanchett ist im „Borderlands“-Film in der Rolle von Lilith zu sehen ist und haucht dieser Rolle auf glaubwürdige Art und Weise Leben ein.

Im Fazit von The Hollywood Handle heißt es: „Borderlands ist ein unterhaltsamer Actionfilm mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren. Er verlässt sich ganz auf Cate Blanchetts Starpower, um bis zur Ziellinie durchzuhalten – und sie liefert ab.“

„Obwohl er nichts hat, was ihn besonders aus der Masse hervorstechen lässt, ist der Film von Anfang bis Ende unterhaltsam und hat durchgehend ein ordentliches Tempo. Jack Black ist außerdem eine komödiantische Kraft“, so die Kritik von The Hollywood Handle weiter.

Wer sich selbst ein Bild vom „Borderlands“-Film machen möchte, wird sich noch knapp zwei Wochen gedulden müssen. In Deutschland erfolgt der Kinostart am 22. August 2024.

