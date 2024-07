Borderlands: Fans sollen mit dem neuen Spiel „sehr, sehr glücklich“ sein

Die lange Wartezeit könnte für "Borderlands"-Fans bald ein Ende haben. Randy Pitchford, der Chef des verantwortlichen Entwicklerstudios Gearbox, deutet in einem Interview ein baldiges Update an, das Fans der Reihe zufriedenstellen soll.

Seit der Veröffentlichung von „Borderlands 3“ im Jahr 2019 müssen sich Fans der beliebten Looter-Shooter-Reihe in Geduld üben. Mit „Tiny Tina’s Wonderland“ erschien vor zwei Jahren zwar ein sehr positiv bewertetes Spin-off, doch auf Neuigkeiten rund um einen weiteren Hauptableger der Spieleserie warten Fans bisher vergeblich. Laut Randy Pitchford, dem Boss von Entwicklerstudio Gearbox, soll sich die Wartezeit letztendlich jedoch auszahlen.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit den Kollegen von GamesRadar+ sagte er, die Fans dürften „sehr, sehr glücklich“ mit der Ankündigung des nächsten „Borderlands“-Spiels sein. Außerdem deutete er an, dass die Enthüllung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.

Baldige Ankündigung im Bereich des Möglichen

Zunächst gestand Randy Pitchford jedoch einen Fehler seinerseits ein: „Ich war nicht perfekt darin, die Tatsache zu verbergen, dass wir an vielen Dingen arbeiten, und dass wir an großen Dingen arbeiten“. Vor rund zwei Jahren kam ans Licht, dass sich bei Gearbox ganze neun AAA-Games in Arbeit befinden sollen. Um welche Projekte es sich hierbei genau handelt, hatten die Verantwortlichen zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten.

Auf die Zukunft der „Borderlands“-Marke angesprochen, führte der Gearbox-Boss anschließend aus: „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans mit dem nächsten Videospielprojekt sehr, sehr glücklich sein werden, wenn wir bereit sind, es anzukündigen. Und ich kann euch sagen, dass wir die Leute nicht lange warten lassen werden, bevor wir es ankündigen.“ Eine baldige Enthüllung des neuen Looter-Shooters dürfte somit im Bereich des Möglichen liegen.

Generell scheint es so, als dürften sich „Borderlands“-Fans auf eine rosige Zukunft freuen. Nach der Übernahme von Gearbox Entertainment durch Take-Two kam heraus, die Verantwortlichen der IP würden „bereits viele potenzielle Wachstumsmöglichkeiten für die Borderlands-Serie“ sowie weitere Spieleserien des Unternehmens identifizieren. Das uns aus den bisherigen Games bekannte Universum könnte also bald deutlich wachsen.

Erst einmal dürfen sich Fans der Spielereihe jedoch auf den kommenden „Borderlands“-Kinofilm freuen. „Hostel“-Regisseur Eli Roth schickt in der Actionkomödie Cate Blanchett („Thor: Tag der Entscheidung“), Jamie Lee Curtis („Halloween“), Ariana Greenblatt („Barbie“) und Kevin Hart („Jumanji: Willkommen im Dschungel“) auf den Planeten Pandora, wo sie einen heiklen Auftrag erledigen müssen. Der deutsche Kinostart ist für den 22. August 2024 angesetzt.

Freut ihr euch schon auf weitere „Borderlands“-Spiele?

