Tiny Tina’s Wonderlands: Laut Gearbox der Start einer neuen Franchise

Laut Randy Pitchford, dem CEO von Gearbox Software, übertraf das "Borderlands"-Spin-off "Tiny Tina's Wonderlands" die internen Erwartungen und markiert dadurch den Start einer neuen Franchise. Wann und in welcher Form es mit dem Spin-off weitergehen wird, verriet er allerdings nicht.

Im März dieses Jahres veröffentlichten die Entwickler von Gearbox Software mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ einen Spin-off zur erfolgreichen „Borderlands“-Reihe.

In einem aktuellen Statement blickte Randy Pitchford, der CEO von Gearbox Software, noch einmal auf die kommerzielle Entwicklung von „Tiny Tina’s Wonderlands“ zurück und wies darauf hin, dass der Titel die internen Erwartungen übertreffen konnte. Daher sieht das texanische Studio in dem Spin-off nicht weniger als den Beginn einer neuen Franchise, die in der Zukunft mit weiteren Projekten versehen werden soll.

„Gearbox Software hat im vergangenen Jahr mit der Einführung einer neuen Franchise, Tiny Tina’s Wonderlands, einen großen Erfolg erzielt“, sagte Pitchford auf der Jahreshauptversammlung der Muttergesellschaft von Gearbox Software, der Embracer Group, am Mittwoch.

Weitere Erfahrungen bereits in Entwicklung

„Wonderlands hat alle unsere Zielerwartungen sowohl in kritischer als auch in kommerzieller Hinsicht übertroffen und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir neben großartigen finanziellen Belohnungen aus diesem Sieg, der in den kommenden Quartalen auf uns zukommen wird, einen festen Brückenkopf errichtet haben“, führte Pitchford aus.

„Wir haben jetzt eindeutig ein neues Franchise in unseren Händen, wobei zukünftige Erfahrungen bei Gearbox bereits in der Entwicklung sind“, ergänzte Pitchford, ohne jedoch hinsichtlich möglicher Erweiterungen oder Nachfolger näher ins Detail zu gehen. Wann und wie es mit dem Spin-off weitergehen wird, bleibt also abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina’s Wonderlands:

„Tiny Tina’s Wonderlands“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Tiny Tina's Wonderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren